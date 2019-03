Osnabrück. Es gibt viel zu erleben am Wochenende: Ob Indie-Pop mit Florence + The Machine, Bauhaus-Kunst, Musik-Fotografie - oder hinein ins Theater und Ballett. Unsere Kulturredaktion empfiehlt fünf Veranstaltungen.

Fotografien aus Rock'n'Roll und Theater

Am Freitag, 8. März, eröffnet die Ausstellung "All Eyes On Me" mit Fotografien von Thomas Rabsch auf der Brücke des Central in Düsseldorf. Rabsch fotografiert Persönlichkeiten aus Musik, Film und Theater - unter anderem die Beastie Boys, Nick Cave, Dave Grohl, Jamie Foxx, Metallica oder Blixa Bargeld. "All Eyes On Me" ist bis zum 31. März zu sehen.

Florence + The Machine in Hamburg

Am Samstag, 9. März, spielt die britische Band Florence + The Machine ein Konzert in der Barclaycard Arena in Hamburg. Die Indie-Pop-Band um Sängerin Florence Welch ist unter anderem bekannt durch Songs wie "Shake It Out", "You've Got The Love" oder "Hunger". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets sind unter mct.tickets.de erhältlich.





Gratis ins LWL-Museum

Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster bietet am Freitag, 8. März, seinen "Langen Freitag" an. Dabei herrscht bis 24 Uhr freier Eintritt, es gibt gratis Führungen und kostenlose Veranstaltungen. Zudem endet am Sonntag, 10. März, dort die Ausstellung "Bauhaus und Amerika. Experimente in Licht und Bewegung", die am "Langen Freitag" ebenfalls umsonst zu besichtigen ist.









"Auferstehung" im Theater Bremen

Am Freitag, 8. März, feiert das Stück "Auferstehung" seine Uraufführung im Theater am Goetheplatz in Bremen. Bei dem Stück, basierend auf Lew Tolstois gleichnamigen Roman über Schuld und Sühne im Leben in einer Ständegesellschaft, führt Alize Zandwijk Regie. Beginn ist um 19:30 Uhr. Tickets sind unter theaterbremen.de erhältlich.

"Inferno" in der Staatsoper Hannover

Das Ballett "Inferno" wird ab Freitag, 8. März, in der Staatsoper Hannover wieder aufgeführt. Unter der Leitung von Choreograph Jörg Mannes erzählt das Stück von Rodrigo Borgia, der 1492 zum Papst Alexander VI. gewählt wird und seiner Familie zur Herrschaft über Italien verhelfen will. Das Stück beginnt um 19:30 Uhr. Tickets unter staatstheater-hannover.de.