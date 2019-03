Berlin. Brie Larson ist „Captain Marvel“: Endlich hat also auch das Marvel-Universum eine weibliche Solo-Heldin. Funktioniert der Film?

Zehn Jahre hat es gedauert, bis die Marvel Studios ihrer ersten Heldin ein Solo-Abenteuer zutrauen. Am Donnerstag, 7. März, kommt „Captain Marvel in die Kinos. Was taugt der Film mit Brie Larson, Ben Mendelsohn und einem um 25 Jahre verjüngten Samuel L. Jackson?





Captain Marvel – die größte Heldin ihres Universums

Einer der stärksten, womöglich der stärkste Superheld des Marvel-Universum ist – eine Frau. Taff ist Carol Danvers aber schon bevor sie bei einem Alien-Crash übermenschliche Kräfte erwirbt und zu Captain Marvel wird: Zunächst ist sie eine Kampfpilotin, die sich mit ihrer besten Freundin in einer „Top Gun“-Männerwelt durchbeißt. „Zeigen wir’s den Jungs“, rufen die zwei, Danvers ballt die Faust und vermöbelt später außerirdische Chauvis in Serie. In der Schlüsselszene steht sie nicht nur einmal, sondern immer wieder gegen die systematische Unterschätzung auf: als Mädchen, Teenager, Rekrutin und als selbstbewusste Frau. Nicht allzu raffiniert, aber unterhaltsam schildert „Captain Marvel“ dabei eine weibliche Selbstbehauptung. Die Schlussgefechte eröffnet dann Gwen Stefanies „I’m Just A Girl“.

Carol Danvers‘ weibliche Selbstfindung

Im 90er-Nostalgie-Soundtrack spricht das Regie-Duo Anna Boden und Ryan Fleck seine Botschaft direkt aus: Eine Frau erkennt ihre Stärke erst dann, wenn sie all das beiseiteschiebt, was andere ihr einreden. Die Selbstfindung strukturiert den ganzen Film, der als Origin Story erzählt, wie Captain Marvel zu ihren Superkräften kam. Zu Beginn weiß sie es selbst nicht mehr und hält sich für nichts als eine Soldatin einer Alien-Spezies, der Kree. Dann allerdings stürzt sie beim Gefecht auf die Erde der 90er Jahre und wird von Erinnerungen an ihre menschliche Vergangenheit heimgesucht. In einer Welt unsicherer Identitäten weiß Captain Marvel weder wer sie selbst ist, noch auf wen sie schießen muss: Die mit den Kree verfeindeten Skrull sind Gestaltwandler; und Gut und Böse erweisen sich als mehrdeutige Kategorien, sogar im Fall einer schnurrenden Katze.

Humor lenkt ab – die Maske auch

Die Frage ob das Haustier in Wahrheit ein Monster ist, gehört zu den eher wenigen, aber gut platzierten Gags des Films. „Humor lenkt ab“ gehört zu Danvers‘ Glaubenssätzen. Dem Film tut es gut, dass er das beherzigt und die allumfassende Selbstironie der Marvel-Filme zurückschraubt. Dafür hat man wieder selbst mehr zu spötteln – zum Beispiel über die fragwürdige Maske: Ben Mendelsohn legt als Skrull-Anführer Talos eine tolle, zwischen Schnoddrigkeit und Zartgefühl changierende Figur hin, spielt aber gegen ein albernes Alien-Make-up an. Dabei sieht sein Gummigesicht immer noch menschlicher aus als Samuel L. Jackson. Der wurde am Computer um ein Vierteljahrhundert verjüngt; und auch wenn die Technik beeindruckend weit ist, wirkt sein S.H.I.E.L.D.-Agent Nick Fury auf eine ungute Weise gespenstisch.

Ist „Captain Marvel“ die feministische Wende?

Eine Frau muss besser sein als die Männer: Wenn die Hauptdarstellerin Brie Larson ihre Figur ehrgeiziger und weniger humorvoll anlegt als Gal Gadot zuletzt ihre „Wonder Woman“ (2017), hat es auch mit dieser Kernthese zu tun. Larson erzählt damit nicht nur die Geschichte ihrer Figur, sondern auch die von Frauen im Blockbuster-Kino. Einmal schießt sie symbolträchtig Schwarzenegger vom „True Lies“-Plakat, sodass nur noch Jamie Lee Curtis zu sehen ist. Ein guter Witz, über den man trotzdem nicht befreit lacht. Die Marvel-Studios selbst haben schließlich zehn Jahre und 20 Filme gebraucht, bis im 21. endlich die erste Solo-Heldin ihren Auftritt hat. Und selbst dazu reichte der Mut erst, nachdem der Konkurrent DC mit „Wonder Woman“ die Kassentauglichkeit von Heldinnen bewiesen hat. Nach all den Hollywood-Debatten um Diversität sollte „Captain Marvel“ jetzt eine Zeitenwende sein, nach der Frauen selbstverständlich dazugehören. Ob es gelingt, zeigen die kommenden Filme. Noch wirkt der Eifer, mit Marvel hier Fragen der Weiblichkeit diskutiert, ein bisschen wie eine zu spät, aber dafür gründlich absolvierte Hausaufgabe.

Anzeige Anzeige

„Captain Marvel“. USA 2019. R: Anna Boden, Ryan Fleck. D: Brie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson 123 Minuten. FSK ab 12 Jahren.

Mehr zum Thema