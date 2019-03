Osnabrück. Shitstorm der Kritik, aber immerhin ganze Seiten im Feuilleton: Takis Würger ist für seinen Roman "Stella" gescholten worden. Bei Lesungen aus seinem Buch darf er durchatmen. Im Osnabrücker Blue Note wurde ihm für "Stella" sogar gedankt.

Bitte keine Interviews mehr! Takis Würger ist derzeit der bestgehasste Autor Deutschlands. Sein im Januar publizierter Roman "Stella" über eine Jüdin, die mitten im Zweiten Weltkrieg Juden zu Hunderten, wenn nicht Tausenden an die Nazis verrät, löste bei der Literaturkritik einen Sturm der Entrüstung aus. Alles nur Kitsch? "Ich habe den Roman eben geschrieben, wie ich ihn geschrieben habe", sagt Takis Würger bei seiner Lesung am 5. März 2019 im Osnabrücker Blue Note. Das klingt cool. Auf Interviews hat Würger aber trotzdem keine Lust mehr. Hier weiterlesen: Takis Würger und sein Roman "Stella".





Shitstorm der Kritik

Dafür erzählt er gleich dem ganzen Publikum die Geschichte seines Coups mit dem Charme der Homestory. Würger erzählt von den Äpfeln, die ihm sein Bruder auf jede Station seiner Lesereise bestellen lässt, lässt die Zuhörer mitfiebern, wenn er von jenem Abend berichtet, an dem der Shitstorm der Kritik über ihn hereinbrach. "Am 1. Januar um 19 Uhr ist mein Handy durchgedreht", sagt er, ganz Medienprofi, der um seine Wirkung weiß. Der Look passt dazu. Dunkler Wuschelkopf, dazu ein zerknautschtes Sakko und das T-Shirt mit dem Aufdruck "Vorsicht 100 % Fitzek", ein Stück aus dem Fanshop von Bestsellerkollege Sebastian Fitzek. Wann hat Würger sein eigenes Shirt?

Ganze Seite im Feuilleton



Sicher, die "Riesenklatsche in der FAZ" oder der "härteste Verriss meines Lebens" in der Süddeutschen Zeitung haben den gerade 33 Jahre alte Spiegel-Journalisten getroffen. Aber Würger konstatiert im Blue Note nicht nur, dass die Süddeutsche ihm immerhin "eine ganze Seite in ihrem Feuilleton" gewidmet hat, er bleibt auch bei seiner Mission. "Junge Schriftsteller müssen heute über diese Zeit schreiben", spricht er die Erinnerungskultur an, der jetzt die Zeitzeugen ausgehen. Sein Roman als Rettung des Gedenkens? Würger sieht das wohl so.





Kaum Rückfragen

Die Passagen, die er aus "Stella" vorliest, bleiben knapp. Takis Würger liest leise, fast wie nebenbei, spricht dann wieder über die "komplexe Grausamkeit" seiner Hauptfigur, philosophiert darüber, wie nah "Schönheit und Terror" beieinander liegen können. Seine Prosa fließt glatt, für viele Kritiker allzu glatt, gemessen an jenem Thema, das der Roman anspricht. Was halten wir nun von Takis Würger und "Stella"? Kritische Rückfragen muss Würger an diesem Abend im Blue Note nicht aushalten, eine Frau dankt ihm für sein Buch. Da schmeckt der Apfel vom kleinen Bruder sicher noch einmal so gut.

