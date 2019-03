Osnabrück. Julia Draganovic verlässt Osnabrück. In den fünf Jahren ihrer Leitung hat sie nicht nur die Kunsthalle Osnabrück grundlegend verändert. Sie hat der ganzen Stadt Impulse gegeben. Was macht ihr Erfolgsgeheimnis aus? Eine Analyse in fünf kurzen Kapiteln.

Der Start: Für Kuratoren gilt: Wenn sie ein neues Haus übernehmen, ist das die Stunde Null. Alles Alte muss raus, damit Platz für das neue Programm geschaffen werden kann. Julia Draganovic machte mit ihrem Amtsantritt im November 2013 einen radikalen Schnitt. Sie öffnete in der Kunsthalle die verklebten Fenster, ließ Lichtanlage und Wandpaneele abbauen. Künstliches Licht und Bilder an den Wänden - das sollte es unter ihrer Regie nicht mehr geben. Sie hat das zugestellte Ausstellungshaus buchstäblich leergeräumt und damit nicht nur ihren Blick auf die Kunsthalle radikal gedreht. Diese Geste war kein Selbstzweck. Sie bereitete buchstäblich die Bühne für ein radikal verändertes Kunstprogramm. Hier weiterlesen: Julia Draganovic verlässt die Kunsthalle Osnabrück - der Überblick.





Der Ort: Julia Draganovic denkt nicht von Werken aus. Sie geht vom Ausstellungsort und seinen Eigenheiten aus. Entsprechend hat sie nicht mehr bedient, was jahrelang das Muster des Programms der Kunsthalle bildete - fertig angelieferte Ausstellungen mit Bildern und Skulpturen. Julia Draganovic begriff die Kunsthalle mit ihren Raumdimensionen und wechselnden Lichtstimmungen selbst als Skulptur und verwandelte sie in eine Bühne für eine Kunst, die Kuratoren zeitbasiert nennen. Mit Julia Draganovic kamen Performances und Werke, die passgenau für die Kunsthalle entstanden. Michael Beutler verwandelte die Kunsthalle 2014 mit einer umlaufenden Bank in eine Arena, Susanne Tunn überzog den Boden des Kirchenbaus zur Ausstellung "Konkret mehr Raum" 2015 mit einem schimmernden Gitter erkalteten Metalls. Julia Draganovic hat als Ausstellungsmacherin ihren Ort immer mit zum Darsteller gemacht und ihn nicht nur als Container für fertig angelieferte Kunst verstanden. Hier weiterlesen: Julia Draganovic verlässt die Kunsthalle Osnabrück - der Kommentar.





Die Werke: Immer nur Performance? Julia Draganovic hatte in Osnabrück schnell ihren Ruf als alleinige Verfechterin der Performancekunst. Das Ausstellungsprogramm sagt aber etwas anderes. Sicher, mit der Performancereihe "Was für ein Fest?" drückte sie ihrer Kunsthalle 2015 den Stempel auf. Kunst als Ereignis, das den Betrachter mit einbezieht, ihn und seine Wahrnehmung verändert - das war und ist das Zentrum der künstlerischen Philosophie von Julia Draganovic. Zugleich hat sie den Kirchenbau mit spektakulären Installationen bespielt. Mit seinen geometrischen Figuren aus Klebestreifen markierte Felice Varini 2017 den Höhepunkt dieser Seite des Programms. Julia Draganovic machte mit "Konkret mehr Raum" 2015 sogar die ganze Stadt zur Bühne der Kunst. Der Künstler Michael Johansson baute sein Kunstwerk "Public Square" damals aus alten Schränken, Taschen und Fernsehern in das altehrwürdige Heger Tor und sorgte für erregte Diskussionen. Damals ein Aufreger, heute ein Klassiker. Julia Draganovic verstand sich auf fein dosierte Herausforderungen und hat damit viel bewegt.





Anzeige Anzeige

Das Netzwerk: Julia Draganovic hat in Osnabrück ganz neu angefangen, um ihre Person aber nie einen Kult gemacht. Sie hat die Philosophie der Performance ernst genommen und bei ihrer Arbeit auf Kooperation und ihr Team gesetzt. Unter ihrer Leitung gewann das Team der Kunsthalle an Kontur und Statur. Sichtbarstes Beispiel war die Berufung von Christel Schulte als Kuratorin für Publikumsteilhabe und Lernen. Julia Draganovic hat aber auch in die Stadt hinein neue Bündnisse geschmiedet und eine ganze Kunstszene in Bewegung gesetzt. Kunst als soziale Praxis, die in das alltägliche Leben zielt: Das ist ein Kernpunkt der Philosophie von Julia Draganovic. Und nicht zuletzt hat sie ihre Osnabrücker Kunsthalle an die weite Kunstwelt angeschlossen. Julia Draganovic brachte nicht nur internationale Erfahrung mit, sie machte Osnabrück als Präsidentin der internationalen Kuratorenkonferenz KIT auch zum Mittelpunkt eines weit ausgreifenden Netzwerkes.





Die magischen Momente: Der Start, die Performances, das Netzwerk - das alles klingt nach sehr viel akribischer Planung. Ja, die hat Julia Draganovic geleistet. Zugleich verzauberte sie ihr Publikum mit magischen Momenten. Als sie die Kunsthalle leergeräumt hatte, machte sie 2014 ihre Türen weit auf. 24/7 hieß das Format, bei dem die Kunsthalle eine Woche lang rund um die Uhr allen Menschen und ihren Ideen offenstand. Die Kunsthalle avancierte zu einem Ort jenseits aller Routinen, zu einem Tempel der Kreativität, zu einer Bühne für intensive, unwiederholbare Zufallsmomente. Julia Draganovic gab dem nicht nur Raum, sie suchte geradezu diesen Weg in neue Räume einer Kunst, die sich erst durch die teilnehmenden Menschen verwirklicht. Das Händchen für den besonderen Augenblick, das hatte Julia Draganovic auch bei anderen Gelegenheiten, etwa als die Performancekünstlerin Maria Jose Arjona die Kunsthalle mit ihrem berückenden Auftritt verzauberte, oder als die Künstler von "Konkret mehr Raum" gleich mehrere Ausstellungsorte und Plätze in der Innenstadt in einen besonderen Ort der Kunst verwandelten. Julia Draganovic gelangen sie - diese magischen Momente in Osnabrück.