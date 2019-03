Hamburg. Auf der offiziellen Facebook-Seite von "Game of Thrones" wurde der erste lange Trailer zur achten Staffel veröffentlicht – der finalen Staffel der HBO-Fantasy-Serie.

Das Ende von "Game of Thrones" rückt näher: Am Dienstag wurde auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie der erste Trailer zur achten Staffel veröffentlicht, die am 14. April starten soll.

Zu sehen sind dort unter anderem die Hauptcharaktere Cersei Lannister, Tyrion Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen und Arya Stark.

Die US-amerikanische Fantasy-Fernsehserie ist bei Fans und Kritikern gleichermaßen beliebt. Sie wird von David Benioff und D. B. Weiss produziert und basiert auf der Romanreihe "A Song of Ice and Fire" ("Das Lied von Eis und Feuer") des US-amerikanischen Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Schriftstellers George R. R. Martin.

