Lieder des Pop-Sängers Michael Jackson werden zwei Wochen lang nicht mehr auf dem norwegischen Radiosender NRK gespielt. Grund dafür sind Missbrauchsvorwürfe, die durch die Doku "Leaving Neverland" wieder laut wurden. Foto: STR / AFP

Kopenhagen. Der norwegische Rundfunk NRK will auf seinen Radiosendern zwei Wochen lang keine Lieder von Michael Jackson spielen. Grund seien die in einer US-Fernsehdokumentation erhobenen Missbrauchsvorwürfe gegen den "King of Pop", teilte der NRK am Montag mit.