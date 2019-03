Osnabrück. Das ist der ganz große Karriereschritt: Julia Draganovic verlässt die Kunsthalle Osnabrück und übernimmt zum 1. Juli 2019 die Leitung der Villa Massimo in Rom. Die Kuratorin leitet die Kunsthalle Osnabrück seit dem November 2013. Mit ihrem vor allem von Performances geprägten Programm sorgte sie für Aufsehen.

"In Rom habe ich mich schon einmal vor 17 Jahren beworben", sagte Julia Draganovic im Gespräch mit unserer Redaktion. Jetzt gehe für sie ein Lebenstraum in Erfüllung. Die Kuratorin, die 2013 von der Galleria d´Arte Moderna della Provincia di Modena nach Osnabrück gewechselt war, hatte bereits in den Jahren davor reiche Erfahrung in italienischen Kulturinstitutionen gesammelt. Die deutsch-italienischen Kulturbeziehungen seien Draganovic ein Herzensanliegen, heißt es von Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu der Ernennung von Julia Draganovic zur neuen Leiterin der Villa Massimo.

Deutsche Künstler im Ausland



Die Deutsche Akademie Rom Villa Massimo, so der vollständige Name der meist nur kurz Villa Massimo genannten Einrichtung, fördert deutsche Künstlerinnen und Künstler im Ausland. Das Haus wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien jährlich mit 2,3 Millionen Euro gefördert. Zu den Stipendiatinnen und Stipendiaten gehörten die Schriftsteller Rolf Dieter Brinkmann, Navid Kermani und Eva Menasse, die bildenden Künstler Anselm Kiefer, Karin Kneffel und Olaf Nicolai sowie die Komponisten Bernd Alois Zimmermann und Wolfgang Rihm.

Prozesse der Produktion

"Ich bin gern in Produktionsprozesse eingebunden und ermögliche neue künstlerische Projekte. Das geht an kaum einem anderen Ort so schön wie in der Villa Massimo", sagte Julia Draganovic zu ihrer Ernennung. Das internationale Netzwerk, das sie sich aufgebaut habe, werde auch den Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Massimo helfen, sagte die Kuratorin weiter, die sich in Rom nicht nur als Leiterin verstehen will. "Ich habe die Freiheit, etwas zu entwickeln", sagte Draganovic, die auch in den Ausstellungsräumen der Villa Massimo Kunst präsentieren will.

"Kunsthalle ist gesetzt"

Zugleich blickt sie mit großer Zufriedenheit auf ihre Zeit in Osnabrück zurück. "Die Kunsthalle Osnabrück ist jetzt in der überregionalen Kunstszene gesetzt", sagte Draganovic, die seit 2014 auch dem KIT, der Internationalen Kuratorentagung als Präsidentin vorsteht. Sie habe mit einem engagierten Team viel bewegt. Das Haus sei jetzt gut dafür gerüstet, noch einmal ganz anders Fahrt aufzunehmen, auch im Hinblick auf eine mögliche Ausstattung mit einer neuen Stelle für Öffentlichkeitsarbeit.

Performance als Schwerpunkt



Julia Draganovic hat die Kunsthalle mit einem Programm, das vor allem von Performances geprägt war, ganz neu positioniert. Mit der Amtsübernahme gestaltete sie den Kirchenbau grundsätzlich um, indem sie Wandpaneele und Beleuchtungsanlagen entfernen ließ und den Installationskünstler Michael Beutler dazu einlud, die Ausstellungshalle mit einer umlaufenden Bank vor allem als Arena für Performanceprojekte herzurichten. Draganovic öffnete ihr Haus während der Umbauphase mit dem Format "24/7" für das Publikum und setzte später mit großen Installationen wie "Forma, Forma" von David Rauer und Joshua Sassmannshausen sowie der Installation geometrischer Formen durch Felice Varini deutliche Wegmarken. Zu den Höhepunkten ihrer Amtszeit gehörte auch die Ausstellung "Konkret mehr Raum", die 2015 mit Skulpturen und Installationen auch den öffentlichen Raum besetzte.