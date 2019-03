Osnabrück. Vor elf Jahren verzauberte Doris Dörrie das Publikum mit ihrem Film „Kirschblüten Hanami“, dessen anrührende Geschichte einer Liebe über den Tod hinaus mehr als eine Million Besucher anlockte. Am Donnerstag kommt der Nachfolger „Kirschblüten & Dämonen“ in die Kinos.

Über 40 Grad im Schatten, selbst nachts um die 30 Grad – das ist ein Klima, bei dem es Mitteleuropäer kaum aushalten, geschweige denn arbeiten können. Doris Dörrie hat es getan. Im vergangenen Sommer, als Japan unter der schlimmsten Hitzewelle des Jahrhunderts ächzte, drehte die Regisseurin dort „Kirschblüten & Dämonen“.

„Ich hab gelitten“, erzählt die 63-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber noch schlimmer sei es für den Kameramann gewesen. Vor allem, weil beim Drehen immer wieder die Klimaanlage ausgeschaltet werden musste, sei es „eigentlich nicht zu ertragen“ gewesen. „Aber am Ende haben wir’s dann ja doch geschafft.“ Der schweißtreibende Einsatz hat sich gelohnt.









Am Ende von „Kirschblüten Hanami“ waren die beiden Hauptfiguren tot. Trudi Angermeier (Hannelore Elsner) starb im Bett, ihr Mann Rudi (Elmar Wepper) begab sich auf Trudis nie verwirklichte Traumreise nach Japan und folgte ihr am Fuße des heiligen Bergs Fuji in den Tod. Zurück blieben die drei Kinder.

Kann man den Zauber eines elf Jahre alten Films noch einmal aufwärmen? Kann man eine Geschichte fortsetzen, deren wichtigste Protagonisten tot sind? Ja, meint Doris Dörrie, wenn man wisse, dass Geister ständig anwesend sind: „Alle Japaner glauben an Geister, und wenn Sie das Wort Geister durch Erinnerung ersetzen, stellen Sie fest: Ja klar, die sind alle ständig vorhanden. Alle Lieben, die schon gestorben sind, und alle Freunde und Verwandten, die noch leben, geistern ja ständig durch mein Gehirn.“ (Hier gibt es das komplette Interview mit Doris Dörrie)

Was ist geschehen in den letzten elf Jahren? Sohn Karl, der damals noch in Tokio lebte und nie Zeit für seinen Vater hatte, ist ins Allgäu zurückgekehrt, sein massives Alkoholproblem hat ihn Job und Familie gekostet. Auch Bruder Klaus (Felix Eitner), damals noch angehender Politiker in Berlin, hat es wieder nach Bayern verschlagen, wo er sich in die Dienste einer rechten Partei stellt – sein Sohn dankt es ihm mit einem Hakenkreuz auf der Stirn, das er erst wieder entfernen will, wenn der Vater aus der Partei ausgetreten ist. Und Schwester Karolin (Birgit Minichmayr) hat längst geheiratet und ist Mutter geworden. Alle zusammen geben sie das traurige Bild einer ziemlich zerrütteten Familie ab.

Und dann ist sie plötzlich da, die kleine Japanerin Yu (Aya Irizuki), die vor elf Jahren Rudi auf seiner letzten Reise bis zum Fuji begleitete, den Trudi so gern einmal besucht hätte. Nun möchte sie Rudis Grab sehen und das Haus, in dem er lebte. „It’s me, Yu“ sagt sie wie damals und hat für Karls Erscheinungen eine einfache japanische Erklärung: Dämonen. Tatsächlich erscheinen Rudi und Trudi dem Sohn immer wieder wie zwei Gespenster, die nicht von ihm lassen.

„Innerhalb weniger Minuten“ hat Doris Dörrie wieder alle Darsteller aus „Kirschblüten Hanami“ zusammentrommeln können – bis auf einen: „Maximilian Brückner hing monatelang wegen einer Serie in Lappland fest. Für mich war es eigentlich ein großes Unglück, dass ausgerechnet er als Darsteller des Karl nicht konnte. Und dann habe ich Golo Euler kennengelernt – und das war dann wieder ein ganz neues und großes Glück, mit ihm zusammenzuarbeiten.“









Jahrelang habe ihr jetziger Hauptdarsteller ganz in ihrer Nähe gelebt, berichtet die Regisseurin: „Gleich um die Ecke in Schwabing. Ich hab immer den Kirschbaum in seinem Vorgarten bewundert und mit meiner Tochter daran gerüttelt, wenn er blühte. Und hinter der Tür wohnte der kleine Golo Euler.“

Wie sein Vater vor elf Jahren reist Karl nach Japan, um die Dämonen der Vergangenheit loszuwerden. Ihn rückt Dörrie ins Zentrum ihres Films, denn: „Der ist so verzweifelt, so am Ende und am Boden – und schafft es dann doch, wieder eine Kraft zu bekommen und sich zu verwandeln. Am Ende gibt es ja sehr viel Hoffnung und eine ganz andere Farbe und eine große Leichtigkeit.“ Als gäbe es nicht nur Dämonen, sondern auch aufgewärmten Zauber.









Man müsse „Kirschblüten Hanami“ nicht kennen, um sich „Kirschblüten & Dämonen“ ansehen zu können, betont Doris Dörrie - und räumt im selben Atemzug ein, „dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn man ihn kennt“. Dafür, dass es die Möglichkeit dazu gibt, hat der Filmverleih mit einer Anfrage beim Bayerischen Rundfunk (BR) gesorgt: Der BR zeigt „Kirschblüten Hanami“ am 7. März um 22.45 Uhr und bis zum 14. März in der Mediathek.





Kirschblüten & Dämonen, Deutschland 2019, 110 Min., FSK ab 12, von Doris Dörrie, mit Golo Euler, Aya Irizuki, Hannelore Elsner, Elmar Wepper, Birgit Minichmayr, Felix Eitner und anderen.