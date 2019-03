Das Musical erzählt Rock als Geschichte für Millionen

Osnabrück. In Hamburg startet das Tina Turner Musical. Das Leben von Rockstars als Musicalstoff - dieses Schema hat ein ganz neues Genre produziert. Das Rockmusical wiederholt nicht nur Hits, es erzählt auch die Karriere der Stars als Befreiungsgeschichten.

Jetzt also auch Tina Turner: Rockstars drehen seit Jahren eine Extraschleife ihrer Karriere durch das Musical und von dort aus direkt in den Götterhimmel des Pop. Mit „Buddy“, dem Musical nach dem Leben von Buddy Holly begann 1989 der Erfolg der Rockmusicals. Inzwischen sind ihm nicht nur Abba und Freddy Mercury, David Bowie und Udo Lindenberg als Musicalgestalten gefolgt. Das personalisierte Musical macht aus Namen Mythen. Das gilt für Freddy Mercury wie für Evita. Hier weiterlesen: David Bowie - der Musterfall des Kreativen.





Wer diesen Hype nur als kluges Geschäftsmodell interpretiert, greift zu kurz. Sicher, die Musicals erweitern die Verwertungsketten von Superstars, die wie ihre eigenen Konzerne agieren. Die Bühnenshows popularisieren weiter, was ohnehin schon ein weltweites Publikum hat. Das künstlerische und vor allem ökonomische Risiko hält sich bei so intensiver gegenseitiger Verstärkung in Grenzen. Das Rockmusical funktioniert wie der Transfer einer schon bestens eingeführten Marke in ein anderes Genre. Intensiver kann ein Branding kaum sein. Hier weiterlesen: Als Dennis Hopper mit der Pistole auf Mao schoss - Künstler und ihre Kunstsammlungen.





Vor allem aber übersetzen sie die Karrieren der Rockmusiker in ein andere Erzählform, die Musik und Bühne, Show und Story integriert. Das Musical funktioniert folglich nicht nur als Hitmaschine, die noch einmal jene Musik abspielt, die alle schon kennen. Es erzählt die Laufbahn als Lebensweg. Tina Turner stellt dann mehr da als die Kette ihrer Hits, sie avanciert zur Ikone eines Weges weiblicher Selbstbefreiung, der aktuell von Künstlerinnen wie Beyonce fortgesetzt wird. Mit Rockmusik lassen sich Geschichten erzählen, die mit der Suche nach Identität und Selbstverwirklichung ebenso zu tun haben wie mit der Einsamkeit von Kreativen oder dem Mut zum Nonkonformismus. Hier weiterlesen: Glamour im Look von Instagram - Stars und ihre Bilder im medialen Wandel.





Die Übersetzung der Rockmusik in das Musical reflektiert, was Popmusik eigentlich nie sein wollte – ihren Weg zu einem neuen Kulturkanon, der die Lebenserfahrung von Millionen reflektiert und auch standardisiert. Pop startete als Protest gegen alles Etablierte. Inzwischen ist sie längst selbst etabliert und zu einer Ausdrucksform avanciert, die auch zur Staatsfeier taugt. Das Musical erzählt Rock und Pop als große Geschichte, die Leben und Lebensgefühl von Millionen geprägt hat. Das Musical transformiert Bühnenfiguren dabei endgültig zu Kunstfiguren. Rockstars führen auf der Bühne eine zweite Existenz - und das oft noch zu Lebzeiten. Nachruhm jetzt! So lautet die Devise.





