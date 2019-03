Osnabrück. Sie war das "Schätzchen der Nation" und ist die "Sauberfrau" der deutschen TV-Unterhaltung: Heute wird Uschi Glas 75 Jahre alt.

Es war ein halbnackter Auftritt in einer Schwabinger Polizeiwache, der aus Uschi Glas das „Schätzchen“ werden ließ. Als sie, um ihren Filmpartner Werner Enke aus dem Gewahrsein einer Polizeiwache zu befreien, die Beamten durch einen Striptease abzulenken versucht, da erschien die damals 23-Jährige wie ein Pin-Up-Girl für die 68er-Bewegung. Der Film, May Spils' „Zur Sache, Schätzchen“ wurde zum Riesenerfolg des damals Neuen Deutschen Films. Es sollte Uschi Glas‘ großer Durchbruch werden. Ein Glücksmoment für das deutsche Kino. Zumindest künstlerisch sollte aber dieser Zustand nicht für Uschi Glas weitergehen.





Begonnen hatte Uschi Glas ihre Filmkarriere drei Jahre zuvor, als der Produzent Horst Wendlandt der ausgebildeten Sekretärin eine Rolle in der Edgar Wallace-Verfilmung „Der unheimliche Mönch“ (1965) anbot. War sie da noch als eine von mehreren Internatsschülerinnen besetzt, wurde sie jedoch mit der Titelrolle in „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ (1966) bekannt. In Folge trat sie in vier weiteren Edgar Wallace-Filmen bis 1972 auf – diesmal jedoch als Hauptdarstellerin.

Auch als Schwester des Streiche spielenden Schülers Pepe Nietnagel (Hansi Kraus), konnte sie in "Die Lümmel von der ersten Bank" (1968) und in diversen Fortsetzungen ein Millionenpublikum gewinnen. Ein spätes Echo fand dies in den drei Fack ju Göthe“-Filmen (2004-2007) wieder, in denen Uschi Glas Kurzauftritte als Lehrerin absolvierte.

„Komik an der Grenze zur Idiotie“ bescheinigten Kritiker diesen Filmen. Was auch für Glas' nachfolgende Filme galt. Waren die Wallace- und Karl May-Filme noch „Papas Kino“, so waren die in den nächsten Jahren wie am Fließband hergestellten Filme „Opas Kino“. Inmitten von flachen Klamauk und unmotivierten Schlagerstarauftritten etwa durch Roy Black, agierte Uschi Glas in Klamotten wie „Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut“ (1971) oder „Hochwürden drückt ein Auge zu“ (1972).

Eine rühmliche Ausnahme bildete in dieser Zeit der schräge Horrorfilm „Die Weibchen“ (1970), in dem Uschi Glas eine kannibalistische Feministin spielte. Damals gefloppt, hat Zbyňek Brynychs Film aber inzwischen eine Fangemeinde gefunden.

Ansonsten attestierten ihr Kritiker ihre Dauerrolle als "Sauberfrau" besäße einen eher „bodigen Charme der Bourgeoisie“. Das galt zu einen für ihre Schauspielkarriere, die sich mit Serien wie „Polizeiinspektion 1!" (1977-1988), „Tierärztin Christine“ (1994-1998) oder „Zwei Münchener in Hamburg“ (1989-1993) immer mehr in Fernsehen verlagerte, zum anderen auch ihrem politischen Engagement für die CDU/CSU - selbst wenn sie Franz Josef Strauß' Vorschlag, sie solle doch ein politisches Amt bekleiden, nie annahm. Im Jahr 2000 spendete Uschi Glas jedoch 10.000 DM an Helmut Kohl, um den durch die Parteispendenaffäre entstandenen Schaden für die CDU auszugleichen.

Auch an ihrem 75. Geburtstag heute ist Uschi Glas immer noch gut im Geschäft. Sie tritt häufig im Fernsehen auf und spielt derzeit an den Münchener Kammerspielen. Zeitgleich setzt sie sich sozial ein, etwa für die Hospitzbewegung oder für Schulmahlzeiten für von Armut betroffene Kinder.

Das „Schätzchen“-Image von einst hat sie längst durch das einer zupackenden Frau ersetzt. Oder wie der Titel ihrer erfolgreichsten TV-Serie, die zwischen 1994 und 1997 ausgestrahlt wurde, heißt: „Eine Frau geht ihren Weg“.