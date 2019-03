Osnabrück. Gerade wurde der schottische Musiker Tom Walker bei den „Brit-Awards“ zum „British Breakthrough Act“ gekürt, da kommt auch schon sein Debütalbum „What A Time To Be Alive“ auf den Markt.

Ein ungläubiger Blick, dann ein breites Lächeln und schließlich ein Dank an seine Großmutter: So reagierte Tom Walker, als er vor wenigen Tagen einen „Brit-Award“ verliehen bekam. Der Schotte mit dem Bart und der Strickmütze wurde bei der „Brit“-Verleihung als „british breakthrough act“ auf die Bühne gebeten, als Musiker, der im vergangenen Jahr seinen Durchbruch feiern konnte. Von seinem Popsong „Leave A Light On“ wurden weltweit 1,8 Millionen Exemplare verkauft, obwohl es sich um ein nachdenkliches Lied über einen Freund handelt, der in die Drogensucht abzurutschen droht.

Gebettet ist der Text, den Walker mit starker, variationsreicher Stimme singt, in eine dynamische Klanglandschaft, die augenblicklich mitreißt. Auf diese Art überzeugt der Sänger eine international stetig wachsende Fangemeinde. Sein Debütalbum „What A Time To Be Alive“, das gerade erschienen ist, wird dafür sorgen, dass er nicht als „One Hit Wonder“ in die Popgeschichte eingehen wird. So wird der Song „Angels“ mit ziemlicher Sicherheit auch von Erfolg gekrönt sein. Der Opener des Albums, der als Single ausgekoppelt wird, ist eine hymnische Aufforderung an alle Zweifler in dieser „Hölle, in der wir leben“, doch durchzuhalten. Mit der Hilfe von Engeln.

Nachdenklichkeit und Ehrlichkeit von Musikern sind zurzeit offenbar ziemlich angesagt. So finden sich auf dem Album neben ein paar Liebesliedern auch Songs wie „Dominoes“, der von Gier und mangelnder Menschlichkeit handelt. Ein gesellschaftspolitisches Statement von jemandem, der beim Anschauen von Nachrichten im Fernsehen das Gefühl bekommt, ständig in einer Art Angstzustand gehalten zu werden. Dazu wird ein dezentes Schlagzeug mit dem Besen gerührt, bis der Refrain mit einer pompösen Schallwand und einer zerrenden Gitarre illustriert wird.

Namhafte Produzenten, unter anderem Steve Mac, der auch mit Ed Sheeran zusammenarbeitet, waren am Werk, um den meist von Tom Walker selbstgeschriebenen Stücken Atmosphäre zu verleihen. Als Gast findet man bei einem Song die schwedische Sängerin Zara Larsson an der Seite des Briten und mit dem Elektrokollektiv Rudimental hat der Sänger den Track „Walk Alone“ aufgenommen, der als Bonus Track auf dem Album zu finden ist.

Ein Blick auf das von dem Künstler Craig Alan gestaltete Cover lohnt sich: 2000 Miniaturfiguren formieren sich wie Ameisen zu Walkers Porträt. Die Figuren sind real existierenden Menschen aus seinem Leben nachempfunden. So dürfte aus seine Großmutter darunter sein, die er in seinen Dankesworten bei den „Brit-Awards“ besonders erwähnte. „Sie ist schon 80, kommt aber immer noch zu meinen Konzerten“, sagt Walker, der offenbar auch ein Familienmensch ist.