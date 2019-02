Hamburg. Er gilt als unruhiger Geist und Kämpfer der Theaterbranche. Sewan Latchinian musste als Intendant des Rostocker Volkstheaters gehen, nachdem er Kulturpolitiker mit Terroristen verglichen hatte. Jetzt fängt er an den Hamburger Kammerspielen neu an.

Er gilt als kämpferisch und unbequem: Der ehemalige Intendant des Volkstheaters Rostock Sewan Latchinian sorgte 2015 für Schlagzeilen, als er die Einsparungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern am Kulturetat mit den Verwüstungen des sogenannten Islamischen Staates (IS) verglich. Kulturpolitiker als Terrormiliz? Dieser Vergleich war seinen Rostocker Dienstherren zu viel. Latchinian musste gehen, auch wenn die fristlose Kündigung von Gerichten als nicht rechtmäßig erkannt wurde. Hier weiterlesen: Sewan Latchinian an die Kammerspiele. Der Kommentar.

Jetzt steht der Theatermacher vor dem Neuanfang. Er wird zum 1. August neuer künstlerischer Leiter der Hamburger Kammerspiele, dem Theater, an dem einst Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“ uraufgeführt wurde. Der 58-jährige Schauspieler und Theaterregisseur soll das Führungsteam um Intendant Axel Schneider und Dramaturgin Anja del Caro unterstützen, teilte das Theater am Mittwoch mit. „Während ich früher oft Krisenmanager in Notsituation war, darf ich mich hier in eine überaus positive Situation einklinken und auf die Kunst konzentrieren“, sagte Latchinian.

„Wir haben seit 2003 in den Kammerspielen circa 4400 Veranstaltungen absolviert, 1,5 Millionen Besucher empfangen und Gastspiele von Grönland bis Sizilien organisiert“, sagte Schneider, der neben den Kammerspielen auch das Altonaer Theater, das Harburger Theater und die Burgfestspiele in Jagsthausen leitet. „Gerne schauen wir darauf zurück, aber wir wollen neue Impulse“, meinte der Intendant.

Er genieße die große Tradition des einst auch von Ide Ehre geleiteten Hauses, sagte Latchinian zu seiner neuen Aufgabe. Seine ersten Aufgaben in der neuen Funktion haben unfreiwillig komischen Bezug zu seiner Zeit in Rostock, als er um Geld für sein Theater stritt. Als Schauspieler wird in „Die Nervensäge“ auftreten und als Regisseur das Stück „Nein zum Geld“ inszenieren. Die Hamburger Kammerspiele sind in gewissem Sinne auch ein Stolperstein gegen das Vergessen“, sagte Latchinian mit Blick auf die Stolpersteine, die an die ehemaligen Bewohner des Grindelviertels erinnern. dpa