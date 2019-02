Kassel. Paukenschlag in Kassel: Ein Kollektiv verantwortet die Documenta 15, die 2022 eröffnet werden wird. Damit geht nicht nur die Ära jener Kuratoren zu Ende, die Megaevents der Kunst in Auftritte von Stars verwandelt haben. Die Documenta wird mit der abrupten Kursänderung auch eine ganz andere Agenda vorgeben. Die Analyse.

Die indonesische Künstlergruppe Ruangrupa leitet die nächste Documenta. Warum wird das die Kunst – und nicht nur sie – fundamental verändern? Eine Antwort in fünf kurzen Kapiteln:

Wer ist Ruangrupa eigentlich? Ade Darmawan, Farid Rakun: Dieser Namen sagen einer weiteren Öffentlichkeit wenig, Kunstexperten jede Menge. Die beiden Vertreter der Gruppe Ruangrupa haben sich bei der Pressekonferenz im Fridericianum, dem zentralen Ort jeder Documenta in Kassel, mit scheuem Lächeln präsentiert. In Wirklichkeit sind sie und die anderen Mitglieder von Ruangrupa Profis der Kunst. Ruangrupa inszenieren seit Jahren auf Kunstbiennalen von Istanbul bis Brisbane oder Sao Paulo Foren, in denen soziale Gruppen zusammenarbeiten. Ruangrupa betreibt im indonesischen Jakarta viele Projekte wie ein Online-Magazin, eine Galerie, ein Radio und Kunstprojekte. Zehn Macher gründeten die Gruppe im Jahr 2000. Ruangrupa meint so viel wie „Raum der Kunst". Unmittelbar nach dem Sturz des diktatorisch regierenden Staatspräsidenten Suharto meinte dieser Gruppenname auch einen neuen Raum künstlerischer Freiheit.





Was ändert sich für die Documenta? Alles und nichts. Erstmals seit 1968 wird wieder eine Gruppe die weltweit wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst verantworten. 1968 agierte der Documenta-Rat im Zeitgeist der Studentenrevolte. 2022 werden Ruangrupa und die Mitglieder der Findungskommission die Geschicke der 15. Documenta leiten. Damit endet vorerst die Ära jener Documenta-Leiter, die wie einsame Stars ihre jeweilige Ausgabe zelebrierten. Ruangrupa steht für Vernetzung und Teilhabe und dafür für zwei Modebegriffe aktueller Kulturdebatten. Adam Szymczyk, viel kritisierter Leiter der Documenta 14 hat allerdings den Weg zu Ruangrupa vorgezeichnet, als er 2017 mit Athen einen zweiten Standort der Documenta etablierte und Themen wie Migration, Projektarbeit und Kolonialismus setzte. Mit Ruangrupa wird die nächste Documenta zum Labor sozialer Arbeit werden. Und damit wieder zur großen Drehscheibe des Zeitgeistes.

Was heißt das für die Kunst? „Siegerkunst" gegen Performance: Der viel zitierte Kunstpublizist Wolfgang Ullrich teilt die zeitgenössische Kunst in zwei konträre Sphären ein. Mit dem Wort Siegerkunst bezeichnet er Kunst für die exklusive Welt der Superreichen, Performance sieht er dagegen als Körperkunst im Hier und Jetzt, als Plattform sozialer Arbeit. Auf dem Hintergrund dieser zugespitzten Unterscheidung markiert die Wahl von Ruangrupa als Leitung der nächsten Documenta ein klares Statement. Die Documenta, immer wieder auch als Präsentationsraum des Kunstmarktes kritisiert, avanciert zum Netzwerk lokaler Gruppen. Kunst im klassischen Sinn sündhaft teurer und ehrfürchtig bestaunter Werke ist damit nicht mehr gemeint. Kunst wird stattdessen zur Praxis, der Kurator zum Netzwerker, der Künstler zum Mitarbeiter. Jeder Mensch ist ein Künstler: Dieses legendäre und oft missverstandene Diktum von Joseph Beuys wird von Ruangrupa mit frischer Energie aufgeladen.





Wird Kunst damit nicht zur Politik? Kunst ist immer Politik, ob als Dekoration der Macht, Protest gegen Macht, Erlebnis der Emanzipation, Luxusobjekt für den freien Markt. Ruangrupa hat Kunst von Anfang an als politisches Engagement verstanden. Die Gruppe kreierte Kunstprojekte als gesellschaftliche Freiräume, inszenierte sie als Musterfälle sozialer Kooperation. Mitten in einer Zeit, in der Debatten um Flüchtlinge und Zuwanderer toben, setzt die Documenta mit ihrem Votum für die indonesische Künstlergruppe einen Akzent, der in seiner Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die Projekte von Ruangrupa bringen Menschen in vielen Ländern ebenso zusammen wie die lokale Ebene örtlicher Initiativen mit globalen Vernetzungen. Gemessen an dieser Dimension wirkt der Streit um den Obelisken, den der afrikanische Künstler Olu Oguibe im Rahmen der Documenta 2017 auf dem Kasseler Königsplatz aufgestellt hatte, besonders kleingeistig. Die Kasseler AfD sprach damals von „entsteller Kunst" und zitierte damit unmissverständlich die Kampagne der Nationalsozialisten gegen angeblich „entartete Kunst".

Und wie wird die nächste Documenta? Größer, schneller, weiter: Die Geschichte der 1955 zum ersten Mal ausgerichteten Documenta liest sich wie ein Roman von Erfolg, Fortschritt, Wachstum. Von der ersten Ausgabe, die nur im Museum Fridericianum zu sehen war und von 135000 Menschen besucht wurde, reicht die Geschichte bis zur vorerst letzten Ausgabe, die 2017 von über einer Million Besuchern in Kassel und Athen wahrgenommen wurde. Kurator Adam Szymczyk und sein Team bespielten allein in Athen über 30 Standorte. Die Gruppe Ruangrupa wird die 15. Ausgabe der Documenta 2022 von Kassel und Jakarta aus als Netzwerk der Initiativen und Projekte inszenieren. Damit wird die Documenta nicht nur weiter wachsen, sie wird auch Kunst in Alltag und Arbeit verwandeln und aus der Kasseler Weltkunstschau wieder ein großes Statement zum Zustand der Gesellschaft machen – nur dieses Mal endgültig im globalen Maßstab.