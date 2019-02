Hamburg. Ihre Stimme machte sie berühmt: Franziska Pigulla, Sprecherin von Akte-X-Agentin Scully und Demi Moore, ist im Alter von 54 Jahren gestorben.

In den 1990er-Jahren war Akte X die Mystery-Serie überhaupt. Die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully lösten die unheimlichsten Fälle des FBI stets vor einem Millionenpublikum im Fernsehen. Auch in Deutschland war Akte X Kult. Nun ist die Stimme von Agentin Scully allerdings für immer verstummt. Die Synchronsprecherin Franziska Pigulla, die Scully (Gillian Anderson) ihre Stimme lieh, ist im Alter von 54 Jahren verstorben.

Die Synchronsprecherin, Schauspielerin und Nachrichtensprecherin Pigulla ist bereits am 23. Februar verstorben, wie beispielsweise die Synchronagentur Carpe Diem schreibt. "Wir bedanken uns für viele schöne Momente, tolle Produktionen und sagen Adieu, liebe Franzi", heißt es dort. Medienberichten zufolge hatte sie bereits seit September 2018 keine Sprecherrollen mehr angenommen.

Ein breites Repertoire

Pigullas bekannteste Sprecherrolle war zweifelsohne die von FBI-Agentin Dana Scully alias Gillian Anderson. Sie synchronisierte aber auch Demi Moore, Julianne Moore oder Famke Janssen. Pigulla lieh ihre Stimme zudem einer Figur in dem weltbekannten Rollenspiel "Baphomets Fluch". Im Hörspiel "Lullaby" (1991) sprach sie Simone Schneider. Beim deutschen Nachrichtensender n-tv war sie Nachrichtensprecherin und zudem in vielen Dokumentationen zu hören. Die deutsche Synchron-Kartei listet Pigulla in Hunderten Sprechrollen.

Wer die Stimme von Pigulla noch einmal hören will, sollte sich dieses Video von einer Buchvorstellung anschauen. Ihre Stimme klingt darin wie immer etwas rauchig und tief:

Auch bei Stefan Raab trat Pigulla einmal auf und stellte ein Hörspiel vor: