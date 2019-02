Die niederdeutsche Sprache verdient es, bewahrt zu werden

Osnabrück. Das Länderzentrum für Niederdeutsch bietet E-Learning-Kurse an, um Plattdeutsch zu lernen. Das ist gut, denn die Sprache hat ihren eigenen Charme und sollte erhalten werden. Ein Kommentar.

Es mutet auf den ersten Blick ironisch an: Ausgerechnet eine so traditionelle Sprache wie das Nieder- oder Plattdeutsche wird durch E-Learning im Internet bewahrt. Doch dies ist ein kluger Schachzug des Länderzentrums für Niederdeutsch, denn so wird über räumliche Grenzen hinweg ein digitales Angebot geschaffen, um diese Sprache zu fördern.

Dass das Plattdeutsche nicht wieder so verbreitet sein wird, wie es einst war, darüber ist sich das Zentrum im Klaren. Trotzdem ist Platt Kultur, die es zu erhalten gilt – und die auch längst nicht tot ist. Wer sich im ländlichen Raum in Niedersachsen, Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein an einen Küchentisch oder in die Kneipe setzt, wird durchaus auf Platt treffen. Und das nicht nur bei den Alten – auch einige Jüngere nutzen diese Sprache gern. Mal augenzwinkernd, aber auch durchaus ernst gemeint und heimatverbunden.

Vereinzelt hält Plattdeutsch noch immer Einzug in die Literatur, in Theateraufführungen und selbst in die Populärmusik. Donots-Sänger Ingo Knollmann gründete vor einigen Jahren die Band Schrappmesser, in der er, wenn auch ironisch gebrochen, in westfälischem Platt Punk- und Hardcoresongs singt. Die Sprache hat eben ihren ganz ureigenen Charme – und verdient es deshalb auch, bewahrt zu werden.