Wolfsburg. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr tauscht das Wolfsburger Kunstmuseum seine Führung aus. Da die Trennung vom alten Direktor nicht gerade geräuschlos abläuft, übernimmt der neue Leiter kein leichtes Amt.

Der gute Ruf hat einen leichten Knacks. Die Nachricht von der Trennung des Wolfsburger Kunstmuseums und seinem langjährigen Direktor Ralf Beil kam ausgerechnet in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Beil verließ das renommierte Ausstellungshaus im Streit. Die Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen gerieten in den Hintergrund, weil ein neuer Leiter gefunden werden musste. Am Dienstag stellte sich Andreas Beitin als Nachfolger in Wolfsburg vor.

„Ich freue mich auf einen schönen Start in einem renovierten Haus", sagte Beitin. Erst vor wenigen Tagen eröffnete er in Aachen die Schau „Lust der Täuschung", die zuvor in München ein erfolgreicher Publikumsmagnet war. Die Auszeichnungen „Museum des Jahres" und „Ausstellung des Jahres" gingen auch auf das Konto des 51-Jährigen, der seit 2016 in Aachen wirkte.

Das Museum in Wolfsburg wolle er als Ort des Dialoges führen. „Dabei gibt es für mich keinen Grund, meine künstlerische Freiheit eingeschränkt zu sehen", betonte er. Am Dienstag wurde auch bekannt, dass im Zuge des Wechsels an der Spitze die umstrittene Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters" verschoben wird.

„Wir können aber keinen konkreten Termin nennen", sagte Geschäftsführer Otmar Böhmer. Die ursprünglich für den Herbst geplante Schau war noch von Ex-Direktor Beil mitkonzipiert worden. Die Hintergründe der Trennung blieben aber auch am Dienstag unklar. Er könne sich wegen der juristischen Auseinandersetzung mit Beil nicht äußern, sagte Böhmer. Als Alternative werde eine Ausstellung des südafrikanischen Künstlers Robin Rhode vorgezogen, kündigte Beitin an.

Die Lösung mit dem Leiter des Ludwig Forums für Internationale Kunst in Aachen war nach der Trennung von Beil schnell gefunden. Die Art und Weise des Abgangs seines Vorgängers wirkt aber nach. Denn Beil reagierte im Dezember mit einer anklagenden E-Mail auf seinen Rauswurf. Darin bedauerte er, dass er zwei große Ausstellungen im kommenden Jahr nicht mehr betreuen könne. Die künstlerische Freiheit dafür sei am Kunstmuseum offenbar nicht gegeben, schrieb er.

Das Museum teilte damals mit, dass der Vertrag zum 30. Juni 2019 gekündigt und Beil ab sofort von seinen Dienstpflichten freigestellt worden sei. Einer einvernehmlichen Aufhebungsvereinbarung habe der 53-Jährige, der das Kunstmuseum seit Anfang 2015 geleitet hatte, nicht zugestimmt. Weil darüber hinaus keine Details über die Gründe der Trennung bekannt wurden, entstand Raum für Spekulationen.

Im Zentrum stand dabei die bis auf Weiteres verschobene Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters". Nach der Mail Beils stand der Vorwurf im Raum, dass sich die geplante Ausstellung für die Kunststiftung Volkswagen als Träger des Wolfsburger Kunstmuseums möglicherweise zu kritisch mit dem Verbrennungsmotor auseinandersetzten sollte. Genaue Antworten blieben aus.

Auch die Frage, ob die Ausstellung nach dem Abgang Beils überhaupt noch stattfinden wird, blieb lange unbeantwortet. Auf der Internetseite war sie weiter für den Herbst 2019 angekündigt. Zuletzt stand dort nur noch der Hinweis „Neuer Termin: 2020". Experten rieten dem designierten Leiter Beitin öffentlich davon ab, die Schau durchzuziehen.

Vielleicht passt es zur Situation, dass das Museum noch bis Ende März wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleibt. Danach soll die Schau „Now is the time" den größten Überblick über 25 Jahre Sammlung zeigen. Womöglich ist dann Zeit, den Blick nach vorn zu richten.