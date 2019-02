Osnabrück. "Stella" regt auf. Der Roman über die Judenverfolgung der Nazis hat für einen Literaturskandal gesorgt. Autor Takis Würger kommt jetzt nach Osnabrück - im Rahmen des neuen Littera-Programms der Buchhandlung zur Heide.

"Ich wollte mit meinem Roman "Stella" eine fiktive Geschichte schreiben, die berührend genug ist, dass die Leser sie zu Ende lesen, und ich wollte damit klar machen, wie grausam, boshaft und perfide das Nazi-Regime war", hat der Autor Takis Würger in einem Interview gesagt und damit auf den Literaturskandal reagiert, der um seinen Roman tobt. Die Kritik wirft ihm leichtfertigen Umgang mit dem Thema Holocaust und Verfolgung vor. Der 33-jährige Autor verarbeitet in dem Buch die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag (1922-1994), die während des Zweiten Weltkriegs in Berlin mit den Nazis kollaborierte und untergetauchte Juden enttarnte. Jetzt kommt der Autor nach Osnabrück. Am 5. März 2019 liest Würger ab 20 Uhr im Blue Note aus seinem Buch. Das Littera-Programm der Osnabrücker Buchhandlung zur Heide startet damit topaktuell in das erste Halbjahr 2019.





Lesungen in den neuen Räumen

Nicht nur das Programm hat es in sich, auch für die Buchhandlung selbst ändert sich 2019 einiges. Zur Heide zieht um! Ab April ist die Buchhandlung in der Dielinger Str. 42b, unweit des Restaurants Alte Posthalterei zu finden. Einige Lesungen des Littera-Programms werden in den Räumen an der neuen Adresse stattfinden. Den Anfang macht Miriam Toews, die am 22. März bereits in den neuen Räumen aus ihrem Roman "Die Aussprache" lesen wird. Auch die Lesung mit Finn-Ole Heinrich am 27. März findet ebenso im neuen Ladenlokal statt wie die Vorstellung des Osnabrück-Krimis "Die Tote von der Maiwoche" von Alida Leimbach am 2. Mai. Hier weiterlesen: Osnabrücker Buchhandlung zur Heide muss im Jubiläumsjahr umziehen.

Neues Buch von Dörte Hansen

Allerdings sind auch die Lesungen an der gewohnten Adresse, im Osnabrücker Blue Note, allesamt Heimspiele. Die Buchhandlung zur Heide stellt unter anderem Bestsellerautoren mit ihren neuen Werken vor. Dörte Hansen, die mit ihrem Debüt "Altes Land" 2015 ein weite Leserschaft eroberte, kommt am 23. April mit ihrem neuen Roman "Mittagsstunde". Und am 7. August liest Sasa Stanisic aus seinem neuen Buch "Herkunft". das die Frage nach Heimat und Herkommen aufgreift. Vielversprechend dürfte auch der Roman "Winterbergs letzte Reise" sein, der es in die Endauswahl für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 geschafft hat. Autor Jarolsav Rudis liest aus seinem Roman am 11. Juni. Wer sich dagegen ganz auf Ferien und Freizeit einstellen möchte, wird in der Littera-Reihe auch fündig. NDR-Moderatorin Bettina Tietjen kommt am 24. Juni. Ihr Buchtitel ist Programm: "Tietjen auf Tour. Warum Camping mich glücklich macht". Hier weiterlesen: Was sagen Osnabrücker Buchhändler zur Insolvenz des Grossisten KNV?

Alle Termine des Littera-Programms im ersten Halbjahr 2019 finden sich hier.