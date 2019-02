Die Geschichte des Konzerts, das nie gespielt wurde, begann mit einer kleinen Enttäuschung. Ein Freund hatte Karten besorgt, für 37 Mark das Stück, nur waren diese im CTS-Ticketsystem erstellt worden. Keine besondere Typografie, kein Band-Motive, die Dinger sahen aus, als wären sie im heimischen Nadeldrucker entstanden.

Aber es ging ja nicht um die Tickets, es ging um das Konzert: Nirvana, am 18. März 1994 in der Hamburger Sporthalle. Ich hatte die Band aus Seattle noch nie live gesehen, war aber wie so viele andere längst diesem Sound erlegen, der die Band samt ihrer Platte „Nevermind“ 1991 auf allen fünf Kontinenten dieser Erde schlagartig bekannt gemacht hatte.



Die Wut der Verzweiflung

Nirvana klang anders, brachte Pop mit Punk zusammen und über allem stand diese unglaubliche Wut des Sängers Kurt Cobain, die in ihrer Intensität für uns 16- und 17-Jährige schon fast unheimlich war. Nirvana war wie eine musikalische Gehirnwäsche, wie ein Konzentrat des generellen Weltschmerzes, der wohl viele Jugendliche erfasst, die am Ende der Adoleszenz stehen.

Es gibt bekanntlich wenige Dinge, die einen so in die eigene Jugend zurücktragen, wie die Musik. Auch deshalb ist in dieser Woche ein Film über den Queen-Sänger Freddie Mercury mit vier Oscars ausgezeichnet worden. „Bohemian Rhapsody“ ist so erfolgreich, weil er für viele Zuschauer eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit möglich macht.

Es gibt zwar noch keinen biografischen Spielfilm über den Nirvana-Sänger Kurt Cobain, aber es ist gewiss nur eine Frage der Zeit, bis seine Geschichte verfilmt wird. Mit Ryan Gosling oder Christian Bale oder Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Dann wird sicherlich auch das letzte Konzert der Band eine Rolle spielen, am 1. März 1994 in München im „Terminal 1“.

In München weigert er sich den größten Hit der Band, „Smells like teen spirit“, zu spielen, so ist „Heart-Shaped-Box“, die erste Single-Auskopplung von „In Utero“, das letzte Lied, das Cobain jemals live singt. Bassist Krist Novoselić ruft damals von der Bühne : „Nirvana ist vorbei.“ Er meint wohl das Konzert, aber dieser Satz bekommt in den folgenden Wochen eine ganz eigene Bedeutung.



Drei Tage nach dem Auftritt in München findet Cobains Frau Courtney Love den Sänger bewusstlos in seinem Hotelzimmer in Rom, er hat das Betäubungsmittel Rohypnol mit Alkohol konsumiert. Daraufhin werden die weiteren Konzerte der Europa-Tour zunächst abgesagt, es sollen aber neue Termine gefunden werden. Am 5. April nimmt sich Cobain in seinem Haus in Seattle das Leben.

Obwohl es noch keine Smartphones gibt und das Internet eine digitale Wüste mit langen Ladezeiten ist, verbreitet sich die Nachricht von Cobains Tod wie ein Lauffeuer. Sie löst weltweit Trauer und große Betroffenheit aus. Cobain, schon zu Lebzeiten eine Legende, wird damit zu dem Heiligen der Rockmusik, der er bis heute ist.

37 Mark? Geschenkt!

Die Konzertveranstalter reagierten damals professionell, sie teilten nach Cobains Tod schnell mit, dass die Karten für die noch ausstehenden Konzerttermine zurückgegeben werden könnten. Aber das fühlte sich falsch an. Ein Mensch stirbt und dann geht man zur Kasse und gibt sein Ticket zurück wie ein paar Socken, die nicht passen? Nein, weder meine Freunde noch ich wollten das.

Die 37 Mark durfte der Veranstalter behalten. Geschenkt. Uns blieb damals immerhin das Gefühl, dass wir dem unglücklichen Kurt Cobain auf diese Art unseren Respekt zollen konnten. Welchen Erinnerungswert diese hässliche, grüne Konzertkarte darüber hinaus hat, das wurde mir erst sehr viel später klar.