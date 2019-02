London. Mark Hollis war der Kopf hinter der britischen Synth-Pop- und New-Wave-Band Talk Talk. Jetzt ist der Musiker im Alter von 64 Jahren gestorben.

Sie gelten als eine der einflussreichsten Popbands der 1980er Jahre: Talk Talk. Jetzt ist ihr Sänger Mark Hollis im Alter von 64 Jahren gestorben. Das bestätigte sein langjähriger Manager Keith Aspden am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und auf Facebook.

Hollis sei nach kurzer Krankheit, von der er sich nicht mehr erholt habe, gestorben, teilte Aspden mit. Zuvor hatten britische Medien über den Todesfall berichtet und sich dabei auf einen entfernten Familienangehörigen von Hollis und den früheren Talk-Talk-Bassisten Paul Webb berufen. Dieser äußerte sich "sehr geschockt und traurig". Webb betonte: "Als Musiker war er ein Genie. Es war eine Ehre und ein Privileg, mit ihm in einer Band gewesen zu sein."



Größter Hit: "Such a Shame"



Wie unter anderem "NME" schreibt, sei Hollis' Tot zunächst von Anthony Costello vermeldet worden, der ihn in einem Tweet als verschwägerten Cousin bezeichnet:

Hollis hatte Talk Talk 1981 in London gegründet. Die Band nahm fünf Studioalben auf, darunter "It's My Life" (1984), das mit "Such A Shame", "Dum Dum Girl" und dem Titelsong einige ihrer bekanntesten Songs enthielt. "Such a Shame" hielt sich für 23 Wochen in den deutschen Singlecharts und stieg zeitweise bis auf Platz 2.



1988 änderte Hollis mit "Spirit Of Eden" den Kurs hin zu einer stillen, avantgardistischen Musik jenseits von Rock und Pop.

1991 löste sich die Gruppe, die insgesamt fünf Studioalben produzierte, auf. Der 1955 in Tottenham geborene Hollis brachte 1998 noch ein Solo-Album heraus. Danach zog er sich aus dem Musikgeschäft und auch weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, weil er sich seiner Familie widmen wollte.

