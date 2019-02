London. Mark Hollis war der Kopf hinter der britischen Synth-Pop- und New-Wave-Band Talk Talk. Jetzt ist der Musiker nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 64 Jahren gestorben.

Sie gelten als eine der einflussreichsten Popbands der 1980er Jahre: Talk Talk. Jetzt ist ihr Sänger Mark Hollis nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 64 Jahren gestorben. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.

Größter Hit: "Such a Shame"

Wie unter anderem "NME" schreibt, sei Hollis' Tot zunächst von Anthony Costello vermeldet worden, der ihn in einem Tweet als verschwägerten Cousin bezeichnet:

Hollis gründete Talk Talk 1981 gemeinsam mit Lee Harris und Paul Webb. Ihren größten Hit hatten die Briten 1984 mit dem Titel "Such a Shame", der sich für 23 Wochen in den deutschen Singlecharts hielt und zeitweise bis auf Platz 2 kletterte. Paul Webb bestätigte den Tod seines ehemaligen Kollegen auf Facebook: "Er war ein musikalisches Genie und es war eine Ehre und ein Privileg, mit ihm in einer Band gewesen zu sein", so der Bassist.



Der 1955 in Tottenham geborene Hollis brachte 1998 noch ein Solo-Album heraus, verschwand dann aber weitgehend aus der Öffentlichkeit.