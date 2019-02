Berlin. Kein Moderator, Gießkannen-Preise und eine Wohlfilm-Komödie als Sieger: Trotz starker Filme bleiben die Oscars 2019 mutlos.

Drei Jahre sind vergangen, seit die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausschließlich weiße Darsteller nominiert und damit die #OscarsSoWhite-Debatte provoziert hat. Diesmal gibt es unter den vier Preisträgern nur eine einzige Weiße: Olivia Colman, die Hauptdarstellerin aus „The Favourite“. Bester Hauptdarsteller ist mit Rami Malek ein Sohn ägyptischer Einwanderer; die besten Nebendarsteller sind Afro-Amerikaner. Selbst der beste Animationsfilm handelt in diesem Jahr von einem Afro-Latino-Spider-Man.



Oscar-Nacht im Zeichen der Diversität

Nicht nur die Herkunft der Stars, auch ihre Filme stehen für eine Vielfalt ein – auf die die Academy sich schon 2015 unter der damaligen Chefin Cheryl Boone Isaacs verpflichtet hatte. Malek wird für seine Darstellung von Freddie Mercury ausgezeichnet und verneigt sich in der Preisrede vor dem schwulen Immigranten. Regina King, beste Nebendarstellerin, spielt in „If Beale Street Could Talk“ die Schwiegermutter eines unschuldig inhaftierten Schwarzen. Und Mahershala Ali, der vor zwei Jahren für „Moonlight“ als erster Moslem einen Darsteller-Oscar erhielt, kriegt seine zweite Trophäe jetzt für „Green Book“.

Peter Farrellys Kumpelfilm erzählt die wahre Geschichte des Pianisten Don Shirley, der in den 60ern eine Konzerttour durch die Südstaaten unternommen hat – begleitet von einem Fahrer (Viggo Mortensen), dessen Verachtung für Dunkelhäutige sich schon auf den ersten Autobahn-Kilometern in Freundschaft verwandelt. Als klassisches Wohlfühlkino verpackt „Green Book“ die Geschichte des Rassenhasses ins Klischee der überwindbaren Gegensätze und wird dafür – überraschend und trotz starker Konkurrenz – auch als bester Film ausgezeichnet.

Spike Lees Preisrede

Spike Lee, dessen „Blackkklansman“ einen schwarzen Polizisten verdeckt in den Ku-Klux-Klan einschleust, hat zum Thema mehr zu sagen. Und weil der Pionier des schwarzen Kinos wenigstens für sein Drehbuch ausgezeichnet wird, sagt er es auch: Lees Preisrede schlägt den Bogen vom Jahr 1619, in dem die ersten Sklaven nach Amerika verschleppt wurden, zu den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Es bleibt das stärkste Statement einer Show, in der immer wieder Stars für Migration und gegen Mauern votierten – wirklich bissige Bemerkungen aber ausbleiben. Das liegt auch an einer Leerstelle: Erstmals seit 30 Jahren hat die Gala keinen Moderator. Der ursprünglich vorgesehene Kevin Hart war wegen homophober Äußerungen zurückgetreten.

Gefallene Favoriten: „The Favourite“ und „Roma“

Was die Rangordnung angeht, wirbeln die Preise alles noch mal durcheinander: Die beiden zehnfach nominierten Kritikerlieblinge enttäuschen die Erwartungen: „Roma“ wird immerhin noch mit drei Oscars ausgezeichnet: Alfonso Cuaróns Meisterwerk holt den Regiepreis und schlägt Florian Henckel von Donnersmarcks „Werk ohne Autor“ sowohl beim Auslandsoscar als auch bei der Kameraarbeit – zu Recht. Dass es zum besten Film nicht mehr reicht, liegt womöglich an Vorbehalten gegenüber dem Streamingdienst Netflix, der die Rechte hat und das Werk nur beschränkt auf der Leinwand zeigt. Giorgos Lanthimos‘ „The Favourite“, der zweite Top-Favorit, kriegt außer Colmans Darstellerpreis gar keinen Oscar mehr; dabei ist er als Innensicht einer labilen Weltmachtzentrale aktueller, als seine Kostüme ahnen lassen. Nebenbei demonstriert das weibliche Ensemble, dass auch Frauen wunderbar zweifelhafte Herrscherfiguren abgeben. Für diese Oscar-Nacht war die virtuose und verspielte Satire vielleicht wohl einfach nicht offensichtlich genug.

Warum gerade „Green Book“ und „Bohemian Rhapsody“?

Dafür spricht auch der Blick auf die Gewinner des Abends: Spitzenreiter ist mit vier Oscars Bryan Singers „Bohemian Rhapsody“, Farrellys „Green Book“ folgt mit drei Preisen. Gestartet waren das konventionelle „Queen“-Porträt und die Rassismus-Komödie zum Wohlfühlen mit je fünf Nominierungen. Am Ende triumphieren sie mit einem gefälligen Kino, das Diversität und hohe Zuschauerakzeptanz verbindet. „A Star Is Born“, einem weiteren Publikumsliebling. fehlt es dagegen womöglich an Relevanz: Aus acht Nominierungen wird nur ein einziger Oscar – für Lady Gagas Song. „Black Panther“ wiederum ist als erster schwarzer Superhelden-Film produktionsgeschichtlich hochrelevant; die Academy scheint aber beim Kunstwert von Blockbustern noch skeptisch zu sein. Schmerzhaft ist das Abschneiden von „Vice“, der nach acht Nominierungen nur für Make-up und Frisuren ausgezeichnet wird – als ginge es in der intelligenten und grandios gespielten Polit-Satire nur um die Ähnlichkeit zu den historischen Figuren.

Auch darin zeigt sich: Der Mut zu Ironie und Zwischentönen ist der Academy nach all den Debatten erkennbar vergangen. Auf die Bühne schickt sie lieber gar keinen Moderator als einen, der das Falsche sagt. Und auch in der Preisvergabe zeigt sich die Angst, Fehler zu machen. Nur so erklärt sich, dass die Academy ihre Oscars in einem Jahr herausragender Spitzenleistungen mit der Gießkanne verteilt – und selbst dabei nicht allzu treffsicher ist.

