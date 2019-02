Ist „Green Book“ der falsche Sieger – oder gerade der richtige?

Berlin. Mit „Green Book“ siegt einer der schwächeren Filme bei den Oscars 2019. Warum ist er vielleicht doch gerade der richtige Sieger?

Am Anfang von „Green Book“ ist die Hauptfigur Tony Lip noch überzeugter Rassist. Das Wasserglas, aus dem afro-amerikanische Handwerker bei ihm trinken, wirft er angewidert in den Müll. Dann bekommt er den Auftrag, einen schwarzen Pianisten durch die Südstaaten zu fahren – und findet einen Freund fürs Leben. Vorurteile lassen sich überwinden. Menschen ändern sich.



Der Siegerfilm dieser Oscar-Nacht war sicher nicht der beste in der Auswahl. „Blackkklansman“ nimmt den Rassismus ernster als der prämierte Wohlfühlfilm. „Roma“ schildert den Zusammenhang von Herkunft und soziale Herrschaftsverhältnissen genauer. In „Vice“ und „The Favourite“ erfährt man mehr über die Machtinteressen, die überhaupt erst zu Ungleichheit führen.

Vielleicht ist „Green Book“ mit seiner schlichten Versöhnungsbotschaft aber doch genau der richtige Beitrag zur aktuellen Diversitätsdebatte. Die Oscar-Show hatte ihren ursprünglich vorgesehene Moderator Kevin Hart schließlich gerade deshalb verloren, weil ihm die homophoben Witze seiner Vergangenheit nicht verziehen wurden. Zum ersten Mal seit 30 Jahren blieben die Gala deshalb ohne Moderation. Und das war ein Fehler.



Nur noch ein Darsteller-Oscar ging an eine Weiße. Netflix holt Regie-Preis und Auslandsoscar. Zum ersten Mal wird ein Superhelden-Blockbuster als Best Picture nominiert – um sich vorerst doch mit Ausstattungspreisen begnügen zu müssen. Alle Veränderungen, die Hollywood gerade auf Trab halten, fanden mitten auf der Oscar-Bühne statt. Aber niemand war da, um sie einzuordnen. Oder auch nur mal einen guten Witz zu machen, der in dreieinhalb Stunden Show ja auch schon nett wäre.

