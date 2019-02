Künstlerkollektiv Ruangrupa leitet die nächste Documenta

Kassel. Ein Künstlerkollektiv leitet die nächste Documenta. Radikaler geht es kaum. Die Weltkunstschau erfindet sich völlig neu. Und nachträglich behält jemand recht, der erst vor kurzem noch heftige Kritik einstecken musste.

Die Documenta erfindet sich mit jeder Ausgabe neu. Das geschieht jetzt wieder, allerdings so radikal wie selten zuvor. Denn mit der Entscheidung für das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa als Leitung der nächsten Documenta avanciert die wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst endgültig zum globalen Unternehmen. Die Weltkunstschau wird zum Netzwerk, Kunst zur sozialen Arbeit. Dieser kulturelle Trend der letzten Jahre dominiert damit eindeutig. Hier weiterlesen: Entscheidung in Kassel - Documenta engagiert Kollektiv Ruangrupa.

Die Entscheidung für Ruangrupa bestätigt im Nachhinein auch den Kurs des wegen seiner sündhaft teuren Documenta 14 heftig kritisierten Kurators Adam Szymczyk. Er hatte mit seiner Entscheidung, die Documenta an zwei Standorten stattfinden zu lassen, die Richtung vorgezeichnet. Zugleich stellt sich aber auch die Frage, ob Adam Szymczyk vorerst der letzte der großen Kuratoren sein könnte, die die Documenta noch gleichsam im Alleingang auf neue Wege brachten. Harald Szeemann leitete 1972 mit seiner revolutionären Documenta 5 die Ära der zwar mit einem Team, letztlich aber allein agierenden Kuratoren ein. Diese Ära ist scheint vorerst an ihr Ende gekommen. In einer Zeit, in der , nicht nur wegen der #MeToo-Debatte über Hierarchien im Kunstbetrieb gestritten wird, ist das ein wichtiges Zeichen.





Ruangrupa wird nun nicht nur einen, sondern viele neue Standorte etablieren. Museen spielen dabei keine Rolle mehr. An die Stelle von Ausstellungsflächen treten Kooperationen, an die Stelle von Expertenprojekten die Initiativen vor Ort. Kunst wird weniger elitär sein, auch um den Preis, im Alltag zu verschwinden. Zugleich kehrt sich der Blick endgültig um. Er geht nicht mehr von Kassel in die Welt, sondern von Jakarta überall hin.

