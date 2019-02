Berlin. In „Hard Powder“ ist Liam Neeson ein Rache-Mörder. Ein Interview zur schwarzen Komödie sorgte für mehr Aufregung als der Film.

Ein unvorsichtiges Interview zum Film hat Liam Neeson eine aufgeregte Rassismus-Debatte eingehandelt: Am 28. Februar kommt Hans Petter Molands Rache-Komödie „Hard Powder“ in die deutschen Kinos. Der Film ist ein Remake vom norwegischen Original desselben Regisseurs. Am Ende dieses Beitrags können Sie die Trailer vergleichen.



Traueranzeigen zum Totlachen

Speedo: tot. Limbo: tot. Viking: tot. Hans Petter Molands Krimi-Komödie „Hard Powder“ ist so schwarz, dass sogar Traueranzeigen zur Pointe werden. Die Rache-Geschichte erzählt von einem Schneepflug-Fahrer, der Drogengangster in Serie ermordet – vom einfachen Dealer bis in die Führungsebene des örtlichen Kartells. Das ist nämlich für den Tod seines Sohnes verantwortlich.

Die schwarzen Texttafeln, mit denen jede neue Leiche verabschiedet wird, sind der Running Gag des Films. Der Einfall kommt einem nicht zufällig bekannt vor: Mit „Hard Powder“ legt der norwegische Regisseur das Remake eines eigenen Films vor: 2014 feierte „Einer nach dem anderen“ mit der gleichen Geschichte Premiere auf der Berlinale. Damals hieß der effektive Hobby-Killer Nils Dickman; nun wird ein Nels Coxman daraus – was sich beides am ehesten als „Pimmelmann“ übersetzen lässt. Hier wie dort lässt Moland keinen Zweifel daran, dass er Rachegewalt für ein spezifisch männliches Problem hält.

Kritik an weißer Männergewalt

Überhaupt bewegt er sich nah am Original. Ob es der brachiale Slapstick von Waffen wie einem Schneepflug ist oder die mechanische Komik, mit der Pathologen den Stahltisch mit Coxmans totem Sohn hochfahren. Was das Remake ergänzt, ist die amerikanische Siedlergeschichte: Vor fünf Jahren waren die Gangster noch Serben. Nun wird einer der verfeindeten Clans von Native Americans geführt. Die Ironisierung der Männergewalt ist damit noch ein bisschen deutlicher als Kritik am weißen Mann ausgewiesen.

Am stärksten prägen die neue Version aber die Umbesetzungen: Der gerade verstorbene Bruno Ganz fehlt als Gangsterboss, Laura Dern stößt als bittere Ehefrau dazu. Und Liam Neeson erbt die Hauptrolle von Stellan Skarsgård – womit der Film an Fallhöhe verliert: Während der Schwede ein Experte für zurückhaltende, kleinlaute Charaktere ist, sieht man dem Action-Star Neeson den einstigen Boxer schon an der gebrochenen Nase an. Nachdem er die Menschenhändler aus drei „Taken“-Filmen niedergemäht hat, kommt seine Schlagkraft nicht mehr ganz so überraschend, wie das Drehbuch es vorsieht.

Liam Neesons Interview zum Film

Im Gegenteil: In einem Interview zum Film hat Neeson offenbart, als junger Mann selbst kurz vor einem Rachemord gestanden zu haben. Nach der Vergewaltigung einer nahestehenden Person durch einen dunkelhäutigen Täter, so berichtete es Neeson dem „Independent“, sei er mehrere Tage mit einem Knüppel um die Häuser gezogen. Sein Wunsch sei gewesen, ebenfalls von einem Schwarzen angegriffen zu werden – den er dann stellvertretend töten wollte. Das erschreckende Bekenntnis hat bei Twitter eine atemlose Rassismus-Debatte ausgelöst; tatsächlich hat es mehr über die menschliche Befähigung zur Gewalt zu sagen als Molands launiger und auch ein bisschen belangloser Film.

„Hard Powder“. GB 2019. R: Hans Petter Moland. D: Liam Neeson, John Doman, Laura Dern. 119 Minuten. FSK ab 16 Jahren. Filmstart 28. Februar 2019.

