Kassel . Überraschung in Kassel: Ein Künstlerkollektiv aus Indonesien wird die Documenta 15 leiten, die 2022 stattfinden soll. Die Gruppe aus Jakarta setzt auf Kooperationsprojekte und Workshops. 2017 hatte Kurator Adam Szymczyk die Documenta auch in Athen stattfinden lassen und damit neu aufgestellt.

Die Documenta 15 wird ein weltweites Netzwerk sein: Das Künstlerkollektiv Ruangrupa aus dem indonesischen Jakarta wird die weltberühmte Kunstschau im Jahr 2022 kuratieren. Dies gaben die Verantwortlichen der weltweit wichtigsten Schau für zeitgenössische Kunst in Kassel bekannt. Die in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründete Gruppe besteht aus einem Kern aus zehn Künstlern, Journalisten und Verlegern. Das Kollektiv tritt die Nachfolge von Adam Szymczyk an, der die documenta 14 vor zwei Jahren erstmals für einen anderen Standort außerhalb Kassels geöffnet hatte. 2017 fand die Documenta auch in Athen statt. Hier weiterlesen: Weltkunst in Kassel - was ist eigentlich die Documenta?

Mit lokalen Gruppen

Ade Darmawan und Farid Rakun kündigten als Vertreter von Ruangrupa in Kassel an, die Documenta aus ihrer Sicht neu interpretieren zu wollen. "Wir wollen die Documanta aus unserem Verständnis heraus anbieten", sagte Rakun. Bislang sei der Effekt der Kasseler Weltkunstschau auf sein Heimatland Indonesien nicht sehr groß gewesen. Die Künstler von Ruangrupa kündigten an, mit vielen lokalen Gruppen und Initiativen arbeiten zu wollen. Das betreffe Kassel, aber auch andere Standorte auf der Welt. Kunst sei vor allem als Prozess und Methode zu verstehen, sagten die indonesischen Künstler zu ihrer Arbeitsweise.

Jede Menge Workshops

Das Kollektiv aus Jakarta will nun zunächst in Kassel nach Verbündeten und Partnern für sein Projekt suchen. Fragen alternativer Wirtschaftsmodelle, sozialer Kreisläufe und vernetzter Kooperationen werden, den Aussagen während der Pressekonferenz zufolge, die nächste Documenta kennzeichnen. Juangrupa ist für Workshops und mobile Arbeitsformen bekannt. Künstler aus dieser Gruppe, wie etwa Ade Darmawan, waren schon in Deutschland aktiv, zum Beispiel mit Kunstaktionen während der Frankfurter Buchmesse 2015, als Indonesien Gastland der Bücherschau war. Wie Darmawan sagte, werde sich die Gruppe bei den geplanten Kooperationsprojekten auf bestehende Institutionen beziehen und lokale Partner in verschiedenen Ländern miteinander vernetzen. Hier weiterlesen: Büchertempel und Auschwitzskandal - was bleibt von der Documenta 14?

Verbindliches Budget

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) kündigte an, die Documenta 15 werde mit einem "auskömmlichen Budget" ausgestattet, das auch Kostensteigerungen berücksichtige. Dieses Budget werde aber "von Anfang an verbindlich" sein, spielte Geselle auf den Streit um das Budget der letzten Documenta an. Deren Leiter Adam Szymczyk war künstlerisch wie wirtschaftlich in die Kritik geraten: Mit ihren zwei Standorten in Kassel und Athen kam die documenta 14 auf ein Defizit von 7,6 Millionen Euro und stürzte darüber in eine Krise. Allerdings kamen auch über eine Million Besucher. Die Documenta 14 markierte damit einen neuen Besucherrekord der Weltkunstschau.

Größte Kunstschau

Die documenta hat sich seit ihrer ersten Ausgabe 1955 mit stetig steigenden Besucherzahlen zur weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst entwickelt. Eine ähnliche Größenordnung erreicht nur noch die Biennale von Venedig. Seit 1972 findet die Schau im Fünf-Jahres-Rhythmus statt. Die documenta 15 ist vom 18. Juni bis 25. September 2022 in Kassel geplant. (mit dpa)