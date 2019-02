Osnabrück. In seinem neuen Roman "Große Freiheit" zeichnet Rocko Schamoni die frühen Jahre der Kiez-Legende Wolfgang "Wolli" Köhler nach. Im Interview spricht der Hamburger Autor über das durchstrukturierte Gewerbe auf St. Pauli, seine Freundschaft mit dem Puffboss Köhler und den Versuch, eine Trilogie zu schreiben.

Herr Schamoni, wann waren Sie zuletzt auf der Großen Freiheit?

Das war vor etwa sieben Tagen mit einem Team vom NDR. Ansonsten gehe ich eher selten auf die Große Freiheit, weil mich der Durchlaufbetrieb dort eigentlich überhaupt gar nicht anzieht. Aus Recherchezwecken bin ich natürlich jetzt häufiger da gewesen, aber privat habe ich wenig Anlass dort hinzugehen, es sei denn es findet ein Konzert statt in der Großen Freiheit 36 oder in einem der anderen Läden.

Was glauben Sie, wie unterscheidet sich das heutige St. Pauli von dem, das Sie in Ihrem Roman beschreiben?

Das heutige St. Pauli unterscheidet sich davon natürlich sehr stark, weil es ein gut organisierter, durchstrukturierter Verkaufsstall ist, durch den die Leute gelenkt werden, um möglichst gewinnbringend abgemolken zu werden. St. Pauli war immer schon dafür da, den Leuten das Geld aus der Tasche zu fingern, aber heutzutage wird das eben auf eine extrem eloquente Art und Weise gemacht. Früher gab es ein paar mehr Schlupflöcher. Es war noch nicht ganz so strukturiert und ein bisschen verrufener war es auch. Die Grundtendenz, die gab es auf St. Pauli schon sehr lange, aber jetzt ist es sehr ausverkaufsmäßig eingestellt.

Der Roman beschreibt ja im Grunde den Weg dahin und die Gründerzeit all dessen: Die Beatles kommen nach Hamburg, es gibt den ersten Live-Sex und das erste Pornokino. Er endet aber damit, dass erste Großbordelle gebaut werden sollen. Haben Sie diese Zeit bewusst so abgesteckt, dass wir Wolli in dieser rohen Anfangszeit kennenlernen?

Klar. Das ist die Zeit, die mich auch am meisten interessieren würde, wenn ich in der Zeit zurückwandern dürfte und mal für ein paar Monate da sein zu können. Dann würde ich mir die frühen Sechziger aussuchen. Zu dieser Zeit wird viel erfunden. Speziell diese Auftritte von Pop-Bands, die sich selbst und einen neuen Stil erfinden, nämlich Beat-Musik, haben eben zu großem Teil dort in der Großen Freiheit stattgefunden. Und das ist ein sehr spannender Prozess, finde ich. Abgesehen von Live-Sex und erweitertem Striptease. Es war eine Zeit der sprengenden Grenzen.



Wenn man heute über die Große Freiheit geht, hat man ja das Gefühl, dass dieser Pop-Glanz eher verweht ist: Der Star Club ist abgebrannt, viele Wirkstätten der Beatles sind nicht mehr zugänglich.

Absolut. Das einzige, was noch betretbar und halbwegs so erhalten ist, ist die Gastronomie Alfons & Gretel. Das entspricht noch ungefähr dem ursprünglichen Ambiente. Aber mich wundert das auch, dass das alles so wenig gepflegt wird. Damit könnte man ja nach dem Vermarktungsprinzip von St. Pauli auch gut arbeiten. Aber irgendwie findet das nicht statt. Ich glaube, die Verballermannisierung ist dann doch lukrativer.

Glauben Sie denn, dass Charaktere wie Wolli, Mauli oder Onkel sich auf dem heutigen St. Pauli noch wohlfühlen würden?

Ich glaube, es gibt solche Charaktere noch. Ich war unlängst noch im Palais d’Amour, das heißt heutzutage Sex House oder auch Pink Palace. Und da waren Leute, die uns durchs Haus geführt haben und einer, so ein Faktotum, der uns alle Räume und den Hinterhof und den Keller gezeigt hat, der war so ein bisschen ein Typ wie Onkel. Wenn so ein Großbetrieb wie St. Pauli am Laufen ist, dann gibt es immer Leute dazwischen, die auf windige Wege ihr Geld verdienen. Ob jemand wie Onkel noch genauso arbeiten könnte, wie er es früher getan hat, das kann ich nicht beurteilen. St. Pauli ist jetzt sauberer und das hat für die Kunden den Vorteil, dass sie nicht so schnell abgeräumt werden können, wie man es damals machen konnte.

Der Roman endet ja quasi mit einem Cliffhanger. Wolli wird Puffboss. Sie haben bereits verkündet, dass Sie daraus eine ganze Trilogie machen wollen.



Zumindest ist das der Gedanke. Wenn es mir gelingt. Ich arbeite gerade am zweiten Roman, aber ich pflege beim Beginn eines Buches immer, erst mal durch die Bank weg zu versagen. Ich brauche manchmal bis zu drei Anläufe, bei denen ich 150 Seiten umsonst schreibe und in der Phase bin ich jetzt gerade.

Sie haben Wolfgang „Wolli“ Köhler persönlich kennengelernt. Woher kannten Sie sich?

Ich wollte ein Bild von Heino Jaeger kaufen. Heino Jaeger ist der spiritus rectus von Studio Braun und Olli Dietrich und so ein paar Leuten. Ein Komödiant, der lange vor uns, vor Olli und Helge Schneider einen ähnlichen Humor pflegte. Und der war auch ein extrem guter Zeichner und jemand bot mir Zeichnungen von ihm an, und als ich fragte, von wem die kommen würden, sagte diese Person mir, die kommen von Wolli Indienfahrer. Und den kannte ich bereits aus Büchern von Hubert Fichte und war für mich eine extrem spannende Figur. Ich dachte eigentlich, der ist schon längst tot. Aber er existierte noch, und dann habe ich gefragt, ob ich ihn kennenlernen darf. Dann habe ich ihn besucht und wir haben uns angefreundet. Er war ziemlich einsam, ich war einer der letzten Ansprechpartner, die er überhaupt hatte.

Sie sind sogar sein Nachlassverwalter, stimmt das?



Ja, wenngleich es nicht so ist, als hätte er ein großes Testament hinterlassen oder dergleichen. Er hatte einen Schlaganfall und ist ins Krankenhaus gekommen und da er keine Bekannten hatte, die ihn ansonsten mehr besucht haben, habe ich überlegt, was denn mit seinen ganzen Kunstwerken passiert, die er selber gemacht hat. Und als mir dann gesteckt wurde, dass die Wohnung in den nächsten Tagen geräumt werden soll und alles, was dort ist, sofort verschrottet oder verbrannt wird – das war eine Hartz IV Wohnung – habe ich den Hausmeister gefragt, ob ich denn sein Lebenswerk retten darf. Und er hat mich hereingelassen. Ich habe also alles, was er gezeichnet hat und all seine schriftlichen Hinterlassenschaften aus der Wohnung retten dürfen. Jetzt habe ich Zuhause einen großen Umzugskarton voll und mehrere Mappen mit teilweise sehr originellen Zeichnungen, Gedichten und Tagebüchern.

Haben Sie damit etwas Bestimmtes vor?

Ich habe mit den Zeichnungen schon eine Ausstellung gemacht. Ich bin wie gesagt großer Fan von Heino Jaeger. Und Wolli Köhler, Heino Jaeger, und sein kongenialer Freund und Zeichner Michael Mau – der Sohn von Leonore Mau, die wiederum die Frau von Hubert Fichte war, der Mann, der "Wolli Indienfahrer" geschrieben hat, um den Kreis zu schließen – haben in den 70er Jahren zusammen im Salon von Wollis Puff jede Nacht gezeichnet. Sich Rotwein und Dope reingezogen und gezeichnet. Und viele Zeichnungen habe ich gefunden und zu einer Ausstellung zusammengefasst mit ungefähr 40 Bildern, und die habe ich jetzt gerahmt zuhause und kann sie auch jederzeit als Wanderausstellung wandern lassen.

Wie kam es denn, dass Wolli Köhler am Ende in einer Sozialwohnung leben musste?

Er hatte aus der Puffzeit eine halbe Millionen Mark überbehalten und ist 1982 als die Gewalt ganz besonders auf St. Pauli ausgeschlagen hat ausgestiegen und nach Costa Rica ausgewandert. Dort wollte er eigentlich ein ruhiges Leben führen. Das hat aber nicht funktioniert, weil innerhalb eines halben Jahres alle anderen Rotlichtmänner aus Deutschland mitbekommen haben, dass er in Costa Rica ist und dort eine eigene Villa hat, und von da an gab es, so hat er es mir erzählt, im Prinzip eine jahrelange Orgie. Mit endlosem Gesaufe und Drogen und Sex-Parties. Das Geld war also schnell weg, und dann ist er in den Knast gekommen, weil ihm angehängt werden sollte, dass er dort einen Rotlichtdistrikt eröffnen möchte, was aber gar nicht stimmte. Dann saß er ein halbes Jahr im Knast und als er entlassen wird, musste er zugleich das Land verlassen und all sein Besitz wurde ihm von Seiten der Behörden Costa Ricas abgesprochen. Er musste also zurück nach Hamburg und stand mit knapp 60 Jahren komplett ohne alles da und musste von vorne beginnen als Kiez-Kellner. Mit 65 ist er in eine Hartz IV-Wohnung gezogen und hat Sozialhilfe empfangen, und diese Wohnung hat er in den letzten sieben Jahren seines Lebens gar nicht mehr verlassen. Er saß nur noch da und hat aufs Ende gewartet. Aber dabei war er ziemlich gut gelaunt. Das war das lustige daran. Ein gut gelaunter… Todessüchtiger.

Heinz Strunk hat ja mit „Der goldene Handschuh“ ganz ähnlich wie Sie eine Milieu- und Charakterstudie auf St. Pauli betrieben. Wird in all diesen Kiez-Legenden wie Wolli Köhler oder Fritz Honka literarisches Potenzial entdeckt, das es zu erzählen lohnt?



Das ist bei Heinz und mir Zufall gewesen, weil ich seit 15 Jahren das Buch über Heino Jaeger schreiben wollte. Ursprünglich war die Hauptfigur meines Buches Heino Jaeger, den habe ich aber zu Lebzeiten nicht mehr kennengelernt. Aber vor zehn Jahren habe ich Wolli kennengelernt, auf dieser großen Recherchereise für Heino Jaeger. Und da habe ich gemerkt, dass ich den so gut kenne, dass ich über Wolli viel leichter schreiben kann als über Heino. „Der goldene Handschuh“ ist davon vollkommen unabhängig gewesen und meine Arbeit auch von Heinz'. Dass wir jetzt so genau in diese Zeit eindringen, war nicht geplant, mag von außen aber so wirken.

Im Roman trifft Wolli zum Beispiel die Beatles und ihre Entourage, aber auch Hubert Fichte. Wie schwer war es für Sie, Fakt und Fiktion im Roman authentisch zu verknüpfen? Das ist ja auch ein großes Stück Pop-Zeitgeschichte, das Sie da anfassen.

Ich habe einen Riesenberg an Informationen gehabt, aus Büchern aber auch von Privatleuten. Eine meiner Hauptquellen war ein Mann namens Hans „Icke“ Braun. Den kenne ich seit 1983. Und der hat mir ganz viele erster Hand Informationen über die Beatles gegeben, weil die bei ihm in Hamburg gewohnt haben in der Schrebergartenhütte, wenn sie besoffen waren und nicht wussten, wo sie hinsollten. Diese Informationen habe ich vermengt mit anderen, die ich aus Büchern hatte und habe daraus die Dinge selbst strukturiert. Es ist ja ein Roman, also sind die Dinge nach meiner Einschätzung zusammengefügt, wie es gewesen sein könnte. Und die meisten Ereignisse fanden auch so statt. Aber was gesprochen ist, ist natürlich von mir, ich kenne ja die Originaldialoge nicht, und die Figuren und Namen sind auch teilweise ausgetauscht.

Es geht im Roman immer wieder um Freiheit. Wolli sucht sie, Karl glaubt, sie zu verwalten. Was meinen Sie ist der Freiheitsbegriff, der heutzutage auf St. Pauli herrscht?

Ich glaube, der am ehesten vertretene Freiheitsbegriff auf St. Pauli ist: Mach so viel Geld wie möglich, dann kannst du dir so viel Freiheit wie möglich leisten. Es geht um Geld, und das kann Freiheit bedeuten. Und deshalb ist diese Figur Wolli für mich auch so interessant, weil sein Begriff von Freiheit ein erweiterter war. Er hat auch nach Kunst, Literatur, politischer Haltung gesucht und den freiheitlichen Fokus nicht ganz auf den Ausgleich "Geld ist gleich gekaufte Lebenszeit" ausgerichtet.

Wenn Sie jetzt mit dem Roman auf Lesereise gehen, inszenieren Sie die Lesung dem Stoff entsprechend ernster?

Das wird relativ ernst werden. Ich werde zwischendurch zwar privat berichten und da sind auch komische Anekdoten bei, aber es ist kein reiner Entertainment-Abend. Ich erspare mir mal die Witze zugunsten des Materials. Ich finde es eher spannend, selbst zu berichten und auch auf Fragen des Publikums einzugehen.