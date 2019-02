Peter Rüchel ist im Alter von 81 Jahren in Leverkusen gestorben. Foto: Uta Rademacher

Köln/Leverkusen. Der „Rockpalast“ war lange Zeit der heilige Graal für Live-Musik: Acts wie The Who, The Police oder Patti Smith traten hier auf. Jetzt ist Peter Rüchel, der Miterfinder der Show, gestorben.