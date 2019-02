Osnabrück. Noch ein Literaturjubiläum? Ja. Aber Theodor Fontane ist zu seinem 200. Geburtstag am 30. Dezember 2019 endlich neu zu entdecken. Ausgerechnet der Autor von „Effi Briest“ überzeugt heute als Erfinder starker Frauenfiguren, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen.

Melanie verlässt für ihre neue Liebe Mann und Kinder. Und weil sie ihr neues Leben richtig in die Hand nehmen will, wird sie gleich noch berufstätig. Mathilde ist lange die starke Frau hinter einem schwachen Mann. Nach seinem Tod studiert sie und macht ihr Examen als Lehrerin. Diese zwei weiblichen Lebensentwürfe wirken so resolut wie Melanies Selbstmotivation. "Es soll Ordnung in mein Leben kommen, Ordnung und Einheit", sagt sie. Und Mathilde predigt schon ihrem Zukünftigen: "Erst das Examen. Das andre findet sich". Das klingt emanzipiert und modern, oder? Die Erfolgsgeschichten von Melanie und Mathilde wurden allerdings schon vor über hundert Jahren erzählt - von Theodor Fontane.





Nicht lange getrauert

Ausgerechnet Fontane. Der schien doch mit seinem Longseller "Effi Briest" (1896) auf tragische Frauengestalten festgelegt zu sein. Ob Flauberts Madame Bovary (1857), Tolstois Anna Karenina (1877/78) oder Fontanes "arme Effi" - diese großen Romane entwerfen jeweils das Bild der Frau, die an ihrer Suche nach Freiheit und Glück zerbricht. Fontane bleibt bei dieser Diagnose nicht stehen. Mit dem Roman "L´ Adultera" (1882), der Melanie van der Straatens Aufbruch in ein neues Leben erzählt, und mit der 1908 posthum publizierten Erzählung "Mathilde Möhring" über eine Frau, die nicht lange trauert, sondern studiert, erzählt er von einer Selbstverwirklichung, für die es Gesellschaft seiner Zeit noch keinen Platz gibt.

Fontane noch gelesen?

"Das ist ein zu weites Feld": Der Wahlspruch von Effis Briests Vater, der den Roman "Effi Briest" wie ein Leitmotiv durchzieht, klingt auch dem Autor wie ein Mantra bis heute nach. Theodor Fontane, das ist ältere Herr, der auf einer berühmten Fotografie am Schreibtisch ins Weite blickt, das ist der langmütige Verfasser der behäbig wirkenden "Wanderungen durch die Mark Brandenburg", der Dichter so vermeintlich gutmütiger Gedichte wie "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland", einer Ballade, die wie gemacht scheint für die Lernvorgaben eines Deutschunterrichts von einst. Aber nun ist Fontane-Jahr. Am 30. Dezember 2019 jährt sich der Geburtstag des Autors zum zweihundertsten Mal. Wird er noch gelesen? Jetzt ist jedenfalls Zeit dafür, seine Romane wieder zur Hand zu nehmen. Sie spielen zwar im Berlin der Kaiserzeit, erzählen aber von Menschen, die so nah wirken, als würden wir ihnen in unserem Leben begegnen.





Wenn alle nur heucheln

"Wir stecken ja bis über die Ohren in allerhand konventioneller Lüge und sollten uns schämen über die Heuchelei, die wir treiben". Theodor Fontane redet Klartext. 1887 geißelt er in einem Brief weit verbreitete Doppelmoral. Der Mitinhaber der Vossischen Zeitung hat da seinen Roman "Irrungen, Wirrungen" gerade als "Hurengeschichte" verunglimpft. Das Buch, das in dieser Zeitung als Vorabdruck erscheint, erzählt die Liebe von Botho und Lene. Er kommt aus gutem, sie aus einfachem Haus. Sie passen zueinander - aber nicht für eine Gesellschaft, die das Leben des Einzelnen mit ihrem Prägestempel nach Stand und Herkunft normiert. Fontanes Romane lesen sich auf den ersten Blick wie Geschichten von resignativem Verzicht. Wer sich aber an seine Frauenfiguren hält, entdeckt eine andere, verborgene Geschichte - die von Frauen auf dem Weg zur Selbstbefreiung.

Nur noch pragmatisch

Effi Briest oder "Cécile" (1887) scheitern noch mit ihren Liebeswünschen, die an den Konventionen der Standesgesellschaft zerschellen. Aber schon die gewiefte Jenny Treibel, die dem 1893 erschienenen Roman den Namen gibt, sorgt für ihr kleines Lebensglück, als sie für ihren Sohn eine Ehe arrangiert, die sozialen Status garantiert. Romantische Glücksträume scheinen ausgeträumt in den bürgerlichen Salons, in die Fontane seine Leser blicken lässt. Lakonischer Pragmatismus siegt. Nicht nur Stine, Titelfigur der Erzählung von 1890, schaut durch die "Fensterscheibe der Alltäglichkeit" ins Leben und verzichtet auf eine Liebe, die ihr unmöglich zu sein scheint. Melanie und Mathilde schließlich starten lieber in ihr eigenes Leben als das Urteil der Gesellschaft schicksalsergeben abzuwarten.

Der neue Moloch Berlin

"Die Gesellschaft ist unversöhnlich", klagt Melanie van der Straaten. Die neue Massengesellschaft ist aber vor allem komplex. Die Zeit der einfachen Fluchten ist ebenso vorbei wie das Projekt romantischer Gegenentwürfe. Der Einzelne muss die Anonymität dieser Gesellschaft ebenso aushalten wie ihren Leistungsdruck. Fontane erkundet sie als ungewohnt neue Welt. Sein Berlin ist ein Moloch, ein Babel. Wer hier lebt, navigiert durch eine Existenz, in der nichts mehr sicher scheint. Fontanes Romanfiguren lernen unter Schmerzen die Lektion der anbrechenden Moderne. Manche zerbrechen an ihr. Fontane schildert ihr Schicksal lakonisch und eben deshalb wirkungsvoll.

Auf Sprache kommt es an

Sein genialer Schachzug: Theodor Fontane erkennt die völlig neue Rolle, die Sprache in der modernen Gesellschaft spielt. In einer Welt, in der Pathos und Dramatik nicht mehr zählen, avanciert die scheinbar banale Konversation zum Medium einer permanenten Aushandlung von sozialer Positionierung. "Zum Schluß stirbt ein Alter, und zwei Junge heiraten sich; – das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht", sagte der Autor selbstironisch über seinen letzten und umfangreichsten Roman "Der Stechlin". Er hatte recht. Es geschieht wirklich nichts in diesem Roman. Fontanes Figuren meistern ihr Leben, indem sie reden und dabei aushandeln, was sie bedrängt - die Angst vor dem Tod, die Ungewissheit sozialer Entwicklungen, die Sorge um heraufziehende Krisen. "Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir eigentlich leben": Wieder ist es mit der unabhängigen Melusine eine Frau, die sagt, wie das Leben nach dem Zusammenbruch alter Ordnungen funktioniert. Eine Überraschung? Nicht bei Fontane. Als Schriftsteller der starken Frauen ist uns viel näher, als wir bisher wahrhaben wollten.

