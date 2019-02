Alfeld. Eine Ausstellung in Alfeld zeigt die Bedeutung der niedersächsischen Provinz für das Bauhaus. Im Fokus steht dabei das Fagus-Werk. Der Entwurf von Walter Gropius stellte eine Revolution der Architektur dar.

Der Architekt Walter Gropius schuf 1911 mit dem Fagus-Werk Alfeld einen bis dahin nicht bekannten Typ von Industriebau, dessen transparente Glas-Stahl-Architektur die Lichtverhältnisse bei der Produktion deutlich verbesserten. Dieser Ursprungsbau der Moderne zählt seit einigen Jahren zum Unesco-Welterbe – und bietet ab sofort in der Fagus-Galerie mit der Ausstellung „MUT – Die Provinz und das Bauhaus“ einen Einblick in die Bedeutung Südniedersachsens für das Bauhaus.

Aufgeschlossener Bauherr

„Die Bauhaus-Schule in Weimar hätte es ohne den Erfolg von Gropius bei seinem Erstlingswerk in Alfeld wohl nicht gegeben“, so Karl-Heinz Duwe, Vorsitzender des Fördervereins Fagus-Werk, bei der Ausstellungseröffnung. Er erinnert an ein Schreiben von Gropius, in dem er den Fagus-Werk-Gründer und Schuhleistenproduzenten Carl Benscheidt mit den Worten beschreibt: „Ich habe nie wieder einen so aufgeschlossenen Bauherren wie Benscheidt gefunden.“ In Alfeld ist das Fagus-Werk, in dem bis heute Schuhleisten hergestellt werden, ein eindrucksvoller Zeuge für mehr Licht, Luft und Klarheit durch eine bis dahin kaum für möglich gehaltene Architektur.

Auf zwei Beinen

Als unmöglich galt auch ein Stuhl auf zwei Beinen – bis der Architekt Mart Stam 1926 den ersten starren Kragstuhl (von kragen = überstehen) entwickelte. Der tragende Rahmen besteht meist aus einem einzigen gebogenen Metallrohr, die besondere Konstruktion führt dazu, dass auf Hinterbeine verzichtet werden kann. Ludwig Mies van der Rohe und Marcel Breuer führten in den Folgejahren die elastische Variante des für das Bauhaus typischen Stuhls aus Stahlrohr ein. Wer sich auf diese Stühle ohne Hinterbeine setzt, schwingt federnd etwas nach hinten – daher der Begriff Freischwinger, eine besondere Form des Kragstuhls. In Alfeld zeigt die Firma Tecta aus Lauenförde (Kreis Holzminden) u.a. Kragstühle, die sie bis heute originalgetreu nach den Bauhaus-Entwürfen herstellt – als weltweit größter Anbieter. Wer auf den Geschmack kommt, kann im Kragstuhlmuseum Lauenförde mehr als 1000 Exponate von Stam, Breuer, van der Rohe, Gropius wie auch anderer berühmter Architekten bestaunen.

In der Nähe liegt die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, für die der Bauhäusler Wilhelm Wagenfeld 1934 das Service 639 entworfen und damit das Porzellandesign stark beeinflusst hat. Keine Schnörkel, strenge Ausrichtung auf die Funktion – bis heute sind solche Kannen, Krüge, Vasen, Schalen, Tassen und Teller in schlichtem Weiß oder mit schwarzer Kontur begehrt, die in Alfeld bewundert werden können.

Durchgefallen und verschollen

Form folgt Funktion – diesem Grundsatz folgte auch Gropius bei seinen Autoentwürfen für den Fahrzeughersteller Adler. Nach seinen Plänen wurden drei Limousinen und 21 Cabriolets u.a. bei Karmann in Osnabrück gebaut, mit wenig Chrom, ohne lange Kotflügel, ohne Zierrat. „Die waren zweckmäßig, aber wenig repräsentativ. Bei der zahlungskräftigen Kundschaft sind sie durchgefallen“, sagt Sascha Fillies, Ausstellungsleiter des Museums PS.Speicher in Einbeck. Er hat aus Einbeck die von Gropius entwickelte Adler-Kühlerfigur mitgebracht, die weniger pompös als die zuvor verwendeten Figuren daherkommt. „Adler hat Anfang der 30er Jahre mit dem bekannten Namen Gropius für sich als modernes Unternehmen geworben“, sagt Fillies. Von den Gropius-Fahrzeugen wird in Alfeld ein kleines Modell gezeigt – die Originale gelten heute als verschollen.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 3. November, täglich von 10 bis 17 Uhr.