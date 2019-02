Osnabrück. Es ist Kunst, die abbildet. Die Malerei der Neuen Sachlichkeit hat die Kunst der Weimarer Republik stark geprägt. Künstler wie Otto Dix oder Rudolf Schlichter kommentierten in ihren Werken das gesellschaftliche Klima. Heute wird sich der Strömung wieder in Ausstellungen erinnert und versucht, mit einem Blick zurück das Heute besser zu greifen.

Ein strenger Bildaufbau. Harte Konstruktion. Scharfe Zeichnungen. Die Maler der Neuen Sachlichkeit orientierten sich an altmeisterlicher Kunst, um Bilder, Stillleben oder Portraits zu schaffen, die die Wirklichkeit abbilden sollten. Jene Wirklichkeit der Weimarer Republik war geprägt vom Nachbeben des Ersten Weltkriegs; Soldaten, die sich zurück von der Front wieder in der Gesellschaft zurechtfinden mussten; von der Neuen Frau, von Industrialisierung, Inflation und politischen Machtkämpfen. Reichlich Stoff also, dem sich Maler wie Otto Dix, Rudolf Schlichter, George Grosz oder Christian Schad annehmen konnten, um auf diese Weise das Gesellschaftsgeschehen in abbildender, wenn auch vereinzelt überspitzter und karikierender Manier zu kommentieren.

In der Kunst der Neuen Sachlichkeit wird unterschieden zwischen jenem linken Flügel der sogenannten "Veristen" um Dix und Co. und einem affirmativen, rechten, nicht sozialkritischem Flügel um Künstler wie Georg Schrimpf oder Carlo Mense. Der Kunsthistoriker Nils Büttner, Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, erklärt, dass der linke, kritische Flügel aber nicht zwingend einem parteipolitischem Programm entsprechen musste. "Es gibt diese schöne Anekdote, dass George Grosz, bekennender Kommunist, Otto Dix gefragt habe, ob er nicht auch in die kommunistische Partei eintreten möchte. Dix hat darauf gefragt, was das koste, und als Grosz ihm den Betrag nannte, soll er gesagt haben: ,Da gehe ich lieber in den Puff.‘"

Polarisierende Werke

Laut Kathrin Baumstark, Kuratorin des Bucerius Kunst Forums in Hamburg, in dem derzeit die Ausstellung "Welt im Umbruch. Kunst der 20er Jahre" läuft, sind viele Werke der Neuen Sachlichkeit "illusionslos": "Die klare Darstellung hat schockiert", sagt sie. Nils Büttner sieht das ähnlich. "Als Otto Dix seinen "Schützengraben" zum ersten Mal gezeigt hat, waren die Leute, die das gesehen haben, extrem angefasst davon", erzählt er. Der "Schützengraben", ein "echtes Schreckensbild", so Büttner, zeigt einen eben solchen Graben mit zerfetzten Leichen und unter Beschuss. Wer das Bild sah, sah sich etwa im pazifistischen Denken bestärkt oder regte sich über die Gewaltdarstellung auf. "Es gab niemanden, der dieses Bild einfach neutral gesehen hätte. Es hat polarisiert." Seit 1940 gilt das Kunstwerk allerdings als verschollen. Lediglich Schwarzweißkopien sind davon erhalten.

Zur Sache Die Neue Sachlichkeit in Literatur und Architektur Nicht bloß in der Malerei schlägt sich das neusachliche Denken nieder. Auch in Architektur und Literatur hat die Strömung Spuren hinterlassen. Autoren wie Erich Kästner, Hans Fallada oder Erich Maria-Remarque kritisierten in Werken wie "Fabian", "Kleiner Mann - was nun?" oder "Im Westen nichts Neues" das Zeitgeschehen. Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe grenzten sich mit neusachlicher Architektur im Bauhausstil vom expressionistischen Bauen ab.



In der kritischen Malerei der Neuen Sachlichkeit wurden jedoch nicht ausschließlich die Schrecken des Ersten Weltkrieges verarbeitet. Es wurden Missverhältnisse zwischen den Kriegsgewinnlern und Leuten in Armut dargestellt, sagt Kathrin Baumstark. "Kriegskrüppel, Arbeitslose, Straßendirnen" werden gezeigt. Baumstark verweist etwa auf das Gemälde "Margot" von Rudolf Schlichter, auf der eine Prostituierte müde, aber selbstbewusst am Straßenrand steht. Es geht auch, so der Berliner Kunsthistoriker Eckhart Gillen, um die Entfremdung von der Arbeit, der Industrie und dem Kapitalismus. Und auch das Aufkommen des Nationalsozialismus blieb nicht unkommentiert. Entsprechend wurden einige Künstler und Werke in der NS-Zeit als "entartet" und "antideutsch" bezeichnet - andere machten im Dritten Reich aber auch Karriere. Wenngleich die Neue Sachlichkeit, deren Name auf Gustav Friedrich Hartlaub, Kunsthistoriker und Direktor der Städtischen Kunsthalle Mannheim zurückgeht, kein rein deutsches Phänomen war: Büttner bezeichnet es als internationalen Stil, der unter anderen Bezeichnungen auch in Amerika oder der Sowjetunion praktiziert wurde.







"Gerade in Zeiten der Krise gewinnen die künstlerischen Positionen der Weimarer Republik eine mitunter erschreckende Bedeutung und Aktualität", schreibt die Kunsthistorikerin Stefanie Gommel im Kunstlexikon des Hatje Cantz Verlag. Bräuchte es heutzutage nicht also auch eine Art Neue Sachlichkeit, um aktuelle Probleme wie den Rechtsruck, die Flüchtlingskrise oder den Klimawandel kritisch zu betrachten? "Es braucht Künstler, die ein politisches Bewusstsein an den Tag legen und sich kritisch damit auseinandersetzen. Und es braucht eine mediale Form, die unserer Zeit angemessen ist", fasst es Nils Büttner zusammen. Gemälde würden dazu heutzutage nicht mehr ausreichen. "Das ist nicht mehr unser primäres Medium der politischen Auseinandersetzung. Jetzt wäre das der Film." Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein, auch Eckhart Gillen denkt, dass diese Auseinandersetzung heutzutage am ehesten durch den Film und Reportagen funktioniert. "Ich denke, dass die amerikanischen Filmemacher, die sich zum Beispiel mit der Präsidentschaft Trumps auseinandersetzen, das sind, was jetzt gebraucht wird", sagt Büttner. "Der Otto Dix unserer Zeit heißt für mich Michael Moore."



"Jede Zeit hat ihre Kunst. Und natürlich ist das 100 Jahre her", sagt Kathrin Baumstark. Aber es lohne sich, auf die Geschichte zurückzublicken, um zu sehen, wie seinerzeit für Freiheit gekämpft wurde. Durch die Bilder der Neuen Sachlichkeit könne man versuchen, sich in die früheren Diskurse der Weimarer Republik zurückzuversetzen, überlegt Nils Büttner. Die Beschäftigung mit der Kunst der 20er Jahre könne dabei helfen, zu sehen, dass die "aus einer Demokratie herauswachsenden Nationalismen und faschistische Tendenzen etwas sind, was unser System von innen heraus gefährdet." Und auch Eckhart Gillen sagt im Hinblick auf das heutige neue Erstarken der Rechten: "Es ist interessant zu sehen, wie eine historische Periode wieder aktuell werden kann." Dass aus der Geschichte Lehren gezogen werden können, würde Nils Büttner allerdings so nicht sagen. Stattdessen rät er: "Man kann aus der bewussten Auseinandersetzung mit der Gegenwart lernen, aus der heraus Geschichte ja erst entsteht."