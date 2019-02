Osnabrück. "Der Ring des Nibelungen", gekürzt und kommentiert von Loriot? Große Symphonien der Romantik in Hamburg? Oder doch Klamauk mit Helge Schneider? Es gibt viel zu erleben am kommenden Wochenende. Unsere Kulturredaktion empfiehlt fünf Veranstaltungen.

"Der Ring des Nibelungen" an einem Abend

Am Sonntag, 24. Februar, feiert "Der Ring an einem Abend" im Aalto-Theater in Essen Premiere. Für dieses Stück hatte Loriot die verschachtelte Handlung von Richard Wagners "Nibelungenring" auf drei Stunden eingekürzt und dies augenzwinkernd kommentiert. Das Stück wird von Robert Jindra musikalisch geleitet. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. Restkarten gibt es unter theater-essen.de.

Symphonien von Mozart und Bruckner in Hamburg

Der preisgekrönte französische Dirigent Sylvain Cambreling führt am Sonntag, 24. Februar, in der Laeiszhalle in Hamburg die "Sinfonische Riesenschlange" auf. Hinter diesem sonderbaren Titel versteckt sich Cambrelings Kombination von Wolfgang Amadeus Mozarts "Sinfonie A-Dur KV 186a" und Anton Bruckners "Sinfonie Nr. 7 E-Dur", die er an diesem Abend aufführt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Tickets sind erhältlich unter shop.elbphilharmonie.de.

Es war einmal... das Leben

Am Samstag, 23. Februar, läuft im Schauspielhaus in Hannover die Uraufführung des Stücks "Es war einmal... das Leben" mit anschließender Premierenfeier. Basierend auf der gleichnamigen Zeichentrickserie erzählt der polnische Theatermachers Łukasz Twarkowski von den biologischen Prozessen des menschlichen Körpers. Dabei kombiniert er bildende Kunst und Theater. Die Vorstellung beginnt um 19:30 Uhr. Karten sind unter staatstheater-hannover.de erhältlich.

Helge Schneider in Duisburg

Helge Schneider tritt am Samstag, 23. Februar, und Sonntag, 24. Februar, in der Mercatorhalle in Duisburg auf. Bei seinem Programm "Ordnung muss sein" bietet der Künstler an der Hammond-Orgel Lyrik, Poesie, Jazz, Kunst - und Quatsch. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es unter eventim.de.

Garage Rock mit The Dirty Nil

Am Samstag, 23. Februar, spielt die Garage-Punkrock-Band The Dirty Nil im Kölner Luxor. Die kanadischen Musiker stellen dort ihr neues Album "Master Volume" vor, das, genau wie ihr Debüt "Higher Power" von der Fachpresse hoch gelobt wurde. The Dirty Nil waren unter anderem bereits Vorband ihrer Landsleute Billy Talent - deren Bassist Jon Gallant wird auch auf dem Konzert mitspielen, um den erkrankten Ross Miller zu vertreten. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. Tickets auf eventim.de.