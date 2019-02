Osnabrück. "Mein Bester & Ich", das US Remake des französischen Originals "Mein bester Freund und ich" ist trotz großer Stars misslungen.

Er hat alles, kann aber nichts: Philip (Bryan Cranston) ist zwar Milliardär und bewohnt in Manhattan ein Luxus-Penthouse, ist aber auf Hilfe angewiesen. Denn nach einem Unfall ist der Witwer querschnittsgelähmt. Doch plötzlich schneit Dell (Kevin Hart) in sein Leben. Der vorbestrafte Draufgänger hat nichts - und kann nichts. Zumindest auf den ersten Blick. Dennoch stellen ihn Philip und seine Privatsekretärin Yvonne (Nicole Kidman) als Pfleger ein. Durch seine unbekümmerte Art kann Dell den verschlossenen Kranken aber schließlich aus der Reserve locken. Gelingt es ihm aber auch, ihn wieder ins Leben zu leiten?

Die US-Neuverfilmung des französischen Kinohits „Ziemlich beste Freunde“ (2011) hat zwar nahezu die gleiche Handlung und übernimmt dessen Gags, besitzt aber nie den Charme des Originals. Denn der ist, um einen Filmtitel zu zitieren, „Lost in Translation“.

Was schon an der Besetzung liegt. Denn zwischen dem "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston („Trumbo“) und dem als prolligen Brachialkomiker bekannten Kevin Hart ("Die Trauzeugen AG") will einfach nicht die Chemie stimmen. Da bildete das Duo in der Erstverfilmung, François Cluzet und Omar Sy ein deutlich besseres Gespann.

Schlagzeilen machte das Remake indes weniger wegen seiner Qualität oder der durchaus passablen Einspielergebnisse in den USA, als vielmehr wegen diverser Begleitumstände. So darf der Instagram-Poser Kevin Hart aufgrund homophober Pöbeleien nicht mehr die diesjährige Oscar-Verleihung moderieren. Und die Tatsache, dass Harvey Weinstein, der auslösende Grund der #MeToo-Debatte, den Film produzierte, war auch nicht gerade förderlich. Doch vor allem leidet der Film unter der Präsenz von Kevin Hart, dessen plötzliche Liebe zur Oper hier ebenso wenig glaubhaft wirkt, wie seine Wandlung vom Saulus zum Paulus. Er ist eine, um in seiner Sprache zu bleiben, "echt krasse" Fehlbesetzung.

Die Hollywood-Inszenierung des simplen Sozialmärchens von Regisseur Neil Burger erinnert an das Motto „Malen nach Zahlen“ - allerdings mit sehr dicken Pinselstrichen als in der Vorlage. Viele Gags zünden nicht zünden, und das Ende, ein Abwandlung vom Original, wirkt arg bemüht.

„Das ziemlich beste Remake aller Zeiten“ lautet der Werbespruch auf dem Plakat. Wenn es einen Beweis dafür gibt, dass Reklame von Übertreibung lebt - dann hier.