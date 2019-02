Berlin. Das Cheney-Porträt „Vice“ ist einer von vier Top-Oscar-Favoriten – hat aber viel gemischtere Kritiken. Wieso?

Wenn am Sonntag die Oscars vergeben werden, ist Adam McKays Porträt von Dick Cheney ein Top-Favorit. Nach „The Favourite“ und „Roma“, je zehnfach nominiert, teilen „Vice“ und „A Star Is Born“ sich mit acht Nominierungen Platz 2. Umso überraschender ist das Abschneiden der Polit-Satire in der Kritik. Der Branchendienst „Rottentomatoes.com“ hat Hunderte Rezensionen ausgewertet; drei Filme haben eine Zustimmungsrate von 90 Prozent oder mehr. Nur „Vice“ fällt mit 66 Prozent heraus – wobei der Wert sich aus begeisterten und heftig ablehnenden Stimmen zusammensetzen dürfte: In die aufgeheizte Stimmung der USA unter Trump setzt McKay eine Polit-Satire, die ebenso virtuos wie lustvoll provoziert.

Wovon handelt „Vice“?

Über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten arbeitet „Vice“ heraus, wie der Republikaner Dick Cheney in Washington bis zum Verteidigungsminister aufsteigt, in die Wirtschaft wechselt und 2001 zu George W. Bushs Vize wird. Ein Amt, das er zunächst als zeremoniell belächelt – bevor er es zur Machtposition ausbaut, aus der heraus er das Land und die Welt verändert. Unter Bush und Cheney fallen die Einschränkung der Bürgerrechte durch den Patriot Act und der Irakkrieg. All das beginnt mit dem elften September: Während alles mit Entsetzen auf die Twin Towers blickt, sieht Cheney – so heißt es im Off-Ton – eine Chance.

Polit-Porträt mit Comedy-Expertise

Wer der der Ich-Erzähler ist, der durch die Geschichte führt, lässt der Film lange offen – um es am Ende in einem seiner schwärzesten Witze zu enthüllen. Wie in „The Big Short“ (2015), McKays Oscar-prämierten Film über die Finanzkrise, bringt er auch hier komplexe Zusammenhänge auf den Punkt – beziehungsweise: auf die Pointe. Der Regisseur, jahrelang Autor der Comedy-Reihe „Saturday Night Live“, unterbricht die Spielhandlung immer wieder mit komischen Miniaturen. Die Architektur von Cheneys Herrschaft veranschaulicht er im Stil eines Brettspiels. Die Aushöhlung der Verfassung illustriert ein Jurist, der in Oberkellner-Livree seine historischen Winkelzüge von einer Speisekarte abliest: Guantanamo als rechtsfreier Raum, Legalisierung von Folter als erweiterte Verhörmethode, Beschränkung von Freiheitsrechten. Cheney, ein Vielfraß der Macht, bestellt alles auf einmal.

Einfühlung in den Gegner

Dabei verteufelt „Vice“ seinen Protagonisten nicht, sondern ermöglicht auch eine Einfühlung in die Figuren. Gleich drei Darsteller sind für einen Oscar nominiert, weil sie eine enorme Anverwandlung mit brillanten Psychogrammen verbinden. Das gilt nicht nur für Christian Bale, der sich als Cheney Dutzende Kilos auf den Leib gefuttert hat. Es gilt auch für Amy Adams als kalt kalkulierende Ehefrau Lynne Cheney, für Sam Rockwell, dessen George W. Bush sich die Macht dankbar aus den schwachen Händen reißen lässt – und für den humorvollen Zynismus, den Steve Carrell (nicht nominiert) aus Donald Rumsfeld herausarbeitet.

Intensiv verzahnt das Porträt Cheneys politische Karriere mit seinem Privatleben. Dass er sich nach Saufeskapaden, Verhaftungen und dem Rausschmiss an der Elite-Uni überhaupt noch aufrappelt, verdankt er nur seiner Partnerin. Weil Lynne Cheney sich selbst als Frau für chancenlos hält, lebt sie ihre Ambitionen einfach durch Dick. Und wenn Cheney auf dem Weg zur Macht den Umweg über das Amt des Vizes nimmt, dann auch aus Angst vor dem Wirbel einer Präsidentschaftskandidatur: Er will seine lesbische Tochter aus der öffentlichen Debatte raushalten.

Der Film nimmt seine Wirkung vorweg

McKay fragt nach menschlichen Motivationen, aber nie lässt er einen Zweifel an seiner Haltung zur Figur: Der Cheney des Films ist ein Mann, dem Macht nicht ein Mittel für politische Ziele ist – sondern an sich der Zweck allen Handelns. Die Fülle an Befugnissen, die er im Weißen Haus versammelt, wertet der Film als Gefahr – und das auch mit sorgenvollem Blicken zur in die Gegenwart. Natürlich polarisiert das, und wie sehr dem Regisseur das klar ist, zeigt sein letzter Witz: Cheney hatte die Akzeptanz seiner Reformen von Meinungsforschern in Diskussionsrunden testen lassen. Im Abspann kommt das repräsentative Panel nochmal zusammen – nun um über den Film selbst zu streiten. Binnen Sekunden schlagen sie sich die Köpfe ein.

„Vice – Der zweite Mann“. USA 2018. R: Adam McKay. D: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell. 134 Minuten. FSK: ab 12 Jahren. Filmstart: 21. Februar 2019.

