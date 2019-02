Münster. Fast die ganze Welt in einem Haus: Das Münsteraner Kunstmuseum Pablo Picasso zeigt Kunst von vier Kontinenten. Von Pablo Picasso bis zu afrikanischen Plastiken reicht der Bogen einer privaten Kollektion. Der Sammler will anonym bleiben. Dabei residiert er womöglich nicht weit vom Museum.

Pablo Picassos kantiges Porträt seiner Frau Jacqueline Roque fügt sich bestens zu hölzernen Masken aus Mali oder Kamerun. Und die abstrakten Gemälde des Amerikaners Mark Tobey ergeben mit den meditativen Steinköpfen der Khmer-Kultur einen wunderbar meditativen Zusammenklang. Das Münsteraner Kunstmuseum Pablo Picasso gibt mit seiner Ausstellung eines westfälischen Sammlers, der, so die Auskunft, auch als Galerist tätig ist, einen Begriff von dem, was die Moderne unter Weltkunst verstand. Aus der Aneignung der Kunst sogenannter primitiver Kulturen bezog die Avantgarde einen guten Teil ihrer produktiven Energie. Hier weiterlesen: Facebook macht aus Chagall in Münster einen Hingucker.





Respekt vor Kulturen

Was zur Geschichte der klassischen Moderne gehört, avanciert heute fast schon wieder zu einem Statement. Denn Rechtspopulisten, Agitatoren des Brexit oder Identitäre bestreiten mit lautstarker Propaganda, was in pluralen und freiheitlichen Gesellschaften selbstverständlich ist - nicht nur den Respekt vor anderen Kulturen, sondern auch die Überzeugung, dass Kulturkontakt produktiv und erweiternd ist. Das Picasso Museum führt das jetzt mit Skulpturen von berückender Schönheit neu vor Augen. Die afrikanischen Masken oder die Kopfplastiken der Khmer begeistern mit der Stärke ihres Ausdrucks und der Perfektion, mit der sie gemacht sind.

Von Afrika bis Picasso

Dabei kann das Münsteraner Museum für einen wirklichen Überblick zur Weltkunst eigentlich nur zu klein sein. Dennoch gelingen in der aktuellen Ausstellung schöne Korrespondenzen, die für das Picasso Museum ungewohnt weit ausgreifen. Denn der Bogen der Werke dieser Privatsammlung reicht von Afrika und Kambodscha über Pablo Picasso bis in die Gegenwart, zu Skulpturen des britischen Bildhauers Tony Cragg. Dieses weite Spektrum hält nur der vergleichende Blick zusammen, der formale Korrespondenzen erkundet und sich ganz auf die Schönheit der Kunst wie auf einen überzeitlichen Maßstab einlässt. Dieser Maßstab allein hält die höchst unterschiedlichen künstlerischen Richtungen und Provenienzen dieser Schau zusammen. Hier weiterlesen: Geht die Ära der Blockbuster zu Ende? Wuppertal zeigt Museum als Baustelle.





Kunst von Hachmeister?

Ansonsten ließe sich das präsentierte Sammlungskonvolut mit seinen Positionen von Le Corbusier bis Cragg als irritierend disparat kritisieren. Carsten Glieses Skulptur "Flur" gibt mit seinen geöffneten Türen hingegen eine gerade für diese Ausstellung produktive Blickrichtung vor - die auf einen Raum der Passagen und fließenden Übergänge. Wer den Namen des anonymen Sammlers zu eruieren sucht, könnte im Museumsshop schnell fündig werden. Die Kataloge zu dieser Sammlung tragen den Namen der Galerie Hachmeister. Residiert der anonyme Sammler also nicht in fernen Weiten Westfalens, sondern nur ganze 500 Meter vom Picasso Museum entfernt? Gleichviel. Seine reichlich zusammengesammelt wirkende Sammlung macht den Dialog der Kulturen zum sinnlichen Erlebnis.

Anzeige Anzeige

Münster, Kunstmuseum Pablo Picasso: Ein Fest für die Augen. Eine Privatsammlung. Bis 28. April 2019. Di.-So., 10-18 Uhr. Zu Informationen zur Ausstellung geht es hier.