Berlin. Der amerikanische Regisseur Yuval Sharon stellt sich an der Berliner Staatsoper Unter den Linden der Herausforderung, Mozarts "Zauberflöte" neu zu inszenieren. Das Ergebnis stimmt nachdenklich, auch weil die Dirigentin Alondra de la Parra ihre Schwierigkeiten mit dem Stück hat.

Am Ende ist alles nur ein Kinderspiel, und zwar eines, das die Kinder mit der Ernsthaftigkeit betreiben, durch die das Spiel zum echten Leben erwacht. Gedacht haben wir uns das fast die ganze Zeit, weil Kinder die Dialoge in Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" gesprochen haben. Am Ende beantwortet Regisseur Yuval Sharon dann aber die Frage, die uns fast drei Stunden lang umgetrieben hat: Wer führt die Fäden, an denen die Figuren aus der Zauberoper hängen? Genau: Die Kinder. Die durchschlagen ja auch, in Form der drei Knaben, sämtliche Knoten.

Dafür vollbringt das Ensemble der Berliner Staatsoper eine Meisterleistung. Präzise richten Techniker die Figuren im rechten Moment auf, lassen sie durch den Bühnenraum fliegen und schweben. Genauso präzise sinken die Figuren marionettenhaft in sich zusammensinken, bewegen sich wie Marionetten, wirbeln und schweben durch die Lüfte und singen noch dazu - Bravo an die Sängerinnen und Sänger und an die Statisten.

Oper aus Sicht von Kindern

Indem Sharon durch Kinderaugen auf die Oper blickt, lösen sich alle Probleme in Mozarts "Zauberflöte". Sarastros sinistrer Humanismus, das fragwürdige Frauenbild, die Widersprüche in der Handlung: alles ein Kinderspiel. Tamino und Pamina haben kantige Holzkörper mit roten Knubbelfüßen und -händen, die drei Damen (Adriane Queiroz, Cristina Damian und Anja Schlosser) schweben als dreiköpfiges Fabelwesen mit drei Brüsten zwischen Himmel und Erde, Monostatos (Florian Hoffman) trippelt als aufziehbarer schwarzer Roboter über die Szene (Kostüme: Walter Van Beirendonck), und die drei Knaben (drei Tölzer Sängerknaben), fliegen in Mondraketen durch die Luft, wie Kinder sie bauen. Mimi Lien hat dazu eine Bühne zwischen Popart und schwarzer Science Fiction geschaffen, Hannah Wasileski erzeugt zauberhafte Effekte mit Videos, die mit der echten Szene verschmelzen, wie sich überhaupt Kinderspiel und Realität immer enger verflechten - bis zur Prüfungsszene, die Tamino und Pamina in der Resopalküche absolvieren. Trotz aller zauberhaften Elemente stellt sich eine bezaubernde Wirkung aber nur bedingt ein. Weil die Musik nicht mitspielt.

Rache kocht auf Sparflamme

Sehr kurzfristig ist Alondra de la Parra, die junge mexikanische Dirigentin, für Franz Welser-Möst eingesprungen - vielleicht liegt es daran, dass die Staatskapelle mehr nach Bläserensemble als nach Symphonieorchester klingt, und vielleicht resultieren daraus die vielen Unstimmigkeiten zwischen Sängern und Orchester. Das grundlegende Problem ist aber ein anderes: Trotz zügiger Tempi fehlt die Energie, um das Kinderspiel auf der Bühne zu stützen. So singt Tuuli Takala die Rachearie der Königin der Nacht bezaubernd treffsicher, doch "Der Hölle Rache" kocht im Orchester nur auf Sparflamme. Erst ab Paminas Lamento "Ach ich fühl's" finden de la Parra und Mozart zusammen, auch dank Serena Sáenz Molinero, die eine wunderbare Einspringerin für die erkrankte Anna Prohaska ist.

Warum den Papageno mit Florian Teichtmeister ein Schauspieler singt, mag das ein Verweis auf den Uraufführungs-Papageno Emanuel Schikaneder sein - zum Preis eines musikalischen Mangels. Kwangchul Youns Sarastro neigt zum Wabern, und Julian Prégardien singt und spielt beeindruckend, hat aber seine Not mit den Höhen. Musikalisch ist diese "Zauberflöte" keine Offenbarung - das ist das eigentliche Problem.