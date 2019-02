Osnabrück. Er hat Engel und Teufel, Hitler und den Faust gespielt: Bruno Ganz hat Schauspiel als Kunst betrieben – und als Suche nach einer Wahrheit, die in den Grenzbereichen des Lebens zu finden ist. Fast nebenbei hat er auch das Bild einer ganz anderen Rolle verändert. Nun ist Bruno Ganz gestorben.

Leise und mit wissendem Blick wandelt er in Wim Wenders´ "Der Himmel über Berlin" (1987) als Himmelsbote durch das aschgraue Berlin kurz vor dem Mauerfall, laut und sabbernd geifert er in Oliver Hirschbiegels "Der Untergang" (2004) als Adolf Hitler wie ein Todesengel im Führerbunker: Bruno Ganz spielte beinahe einsam in einer solitären Klasse der Schauspielkunst und erkundete dabei jenen Grenzbereich, der Leben und Tod voneinander trennt. Ein Held musste er dafür nicht sein, eher ein empfindsamer und zugleich mutiger Mensch, der dorthin geht, wo sich das Leben in seiner Verwundbarkeit zeigt.





Begleiter in der Unterwelt

Den Tod hat Bruno Ganz oft gespielt. In "Der amerikanische Freund" (1977), auch von Wim Wenders, agiert er neben Lisa Kreuzer und Dennis Hopper, als sterbenskranker Rahmenmacher, der einen Auftragsmord begeht, um seiner Familie das Weiterleben zu sichern. Noch in seinem vorletzten Film, in Lars von Triers "The House That Jack Built" (2018) verkörpert er den Fährmann, der den für seine bestialischen Untaten auf ewig verdammten Killer in die Unterwelt führt. Begleiter, Bote, Mittelsmann: Bruno Ganz hat gerade darin seinen Ton und seine Präsenz gefunden, mit jeder dieser Rollen ein Fenster zur Wahrheit der Existenz geöffnet. Nun erlag er im Kreise seiner engsten Familie seiner Krebserkrankung.





Er spielte große Zweifler

Laut musste er dafür niemals werden, er brauchte keine auftrumpfende Pose, um das Gefühl von Größe und Stärke zu vermitteln. Ob Goethes Tasso, Shakespeares Hamlet, der Prometheus des Aischylos oder der Faust, den er in Peter Steins Mammutinszenierung von 2000 darstellt - die großen Grenzüberschreiter der Weltliteratur spielt Ganz weniger als Getriebene denn als Zweifler. Der Riss, der durch ihre Welt geht, geht auch durch sie selbst. Ganz konzipiert eine ganze Phalanx zentraler Bühnenfiguren völlig neu, als er in den sechziger Jahren in der Zusammenarbeit mit den Regisseuren Peter Zadek und Peter Stein am Theater Bremen und an der Berliner Schaubühne zum Bühnenstar aufsteigt.





Anzeige Anzeige

Keine Geste zuviel

Vom Theater, dem er seinen Aufstieg verdankt, macht sich Bruno Ganz nach wenigen Jahren los. Das Regietheater selbstherrlicher Stückezertrümmerer ist nicht seine Welt. Ganz will keine Texte zerfleddern, er will Charaktere formen, sie nachempfinden, in all ihren Facetten ausleuchten. Buchstäblich kein anderer Darsteller seiner Generation macht sich dabei mit so viel Feingefühl und Ausdauer auf den lebenslangen Weg. Wenn Bruno Ganz spielt, ist jede Geste genau gesetzt, klingt jeder Satz mit unnachahmlichem Ton. Mit fragendem Blick avanciert er zur Sehnsuchtsfigur. Das gelingt ihm gerade dann besonders eindringlich, wenn er vermeintlich banale Rollen spielt. In "Brot und Tulpen" (2000) ist er der Kellner, zu dem sich eine Frau hingezogen fühlt, die der Ehemann an der Autobahnraststätte zurückgelassen hat.





Wo beginnt mein Leben?

Bruno Ganz hat Haltung gezeigt, er agierte klug und mit der Ausstrahlung des Wissenden. Damit hat er nicht allein das Limit professioneller Maßstäbe in Richtung neuer Dimension der Darstellung verschoben. Bruno Ganz verlieh auch dem seit Jahren umstrittenen Bild der Männlichkeit neue Kontur, indem er seine Charaktere mit melancholischem Charme und fragendem Zweifel ausstattete. Der Schauspieler hat so auch als Mann eine ganze Generation nicht im oberflächlichen Sinn begeistert, sondern zu eigener Nachfrage angeregt. Was sind vorgegebene Rollen, wo beginnt mein eigenes, authentisches Leben? Wer Bruno Ganz zusieht, findet auf diese grundsätzliche Frage viele herausfordernde Antworten.





Stark und verletzlich

Stärke erwächst erst dort, wo Verletzlichkeit spürbar wird: Bruno Ganz steuert deshalb immer wieder jene Rollen an, die Männer auf der Grenze zeigen. Er ist der verzweifelte Treuebrecher in Eric Rohmers "Marquise von O." (1976), der zweifelnde Kriegsberichterstatter in Volker Schlöndorffs "Die Fälschung" (1981), immer auf der Kippe zwischen Mut und Verzweiflung. Und jener Engel, der in "Der Himmel über Berlin" scheinbar mit traumwandlerischer Sicherheit in das Leben einsamer Menschen tritt, die seine Gegenwart spüren, aber seine Schritte nicht hören. Als Engel lässt sich Ganz vom Leben locken, verzichtet auf seine Unsterblichkeit, um bei den Menschen, ihren Freuden und Fehlbarkeiten sein zu können.





Fast in "Pretty Woman"

Jetzt scheint es so, als habe Bruno Ganz gerade mit dieser Rolle die Signatur seines ganzen Schaffens markiert. Mitten in einer überlauten Zeit wird nun schmerzlich spürbar, wie sehr jene Stille fehlt, die er mit seinem Spiel wie einen Raum der Freiheit aufzutun verstand. Können wir uns heute noch vorstellen, dass Bruno Ganz um ein Haar an Stelle von Richard Gere neben Julia Roberts in "Pretty Woman" besetzt worden wäre? Nein, denn sonst könnte er nicht sein, wofür wir ihn nicht nur als Schauspieler über seinen Tod hinaus bewundern: der andere Mann.