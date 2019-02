Berlin. Die Berlinale-Bären sind vergeben. Zeigen die Kinos, die gegen Netflix und für die Kunst gestritten haben, die Sieger?

Kosslicks letzte Berlinale ist vorbei: Welche Filme werden es ins Kino schaffen?



Nach dieser Berlinale wird es spannend

Der Wettbewerb, mit dem sich Berlinale-Chef Dieter Kosslick verabschiedet, galt als mau. Das Filmjahr, das er einläutet, wird umso interessanter. Nachdem 180 Kinobetreiber sich im offenen Brief über das „erzkapitalistische Geschäftsmodell“ von Netflix empört haben, sind sie nämlich im Wort. Coixets „Elisa y Marcela“, der Film des Streamingdienstes, wurde zwar nicht ausgeschlossen, ist aber ohne Bären geblieben. Die Preisträger dagegen sind alle verfügbar. Und falls sie einen deutschen Filmstart kriegen, müssen die Kinos sie nach den großen Worten auch zeigen.

Das ist nicht selbstverständlich: Bislang garantierte nicht mal der Goldene Bär die Vorführung im örtlichen Filmkunsttheater. Nun sind zumindest die 180 Kinobetreiber in der Pflicht, denen die „Sichtbarkeit von Filmen und der gesellschaftliche Diskurs“ so am Herzen liegt. Sie schreiben ja selbst: „Nur das gemeinschaftliche Erleben vor der großen Leinwand erzielt die Relevanz, die Filmkunst auch verdient.“ Was also haben sich die Unterzeichner sich eingehandelt?

Welche Berlinale-Sieger taugen für das Kino?

Einige der sieben Hauptpreisträger fügen sich nahtlos ins Programm: „La paranza dei bambini“ (Bestes Buch), eine Geschichte über 15-Jährige (!) Mafiabosse in Neapel, verkauft sich über den Autor Roberto Saviano („Gomorrha“). Hans Petter Molands „Out Stealing Horses“, für die Kamera geehrt, kombiniert Norwegens Landschaft mit Schwedens Top-Star Stellan Skarsgård und dürfte es ebenfalls leicht haben. Nora Fingscheidts Debüt, dem wuchtigen Jugendamt-Drama „Systemsprenger“, könnte der Silberne Bär (Alfred-Bauer-Preis für neue Perspektiven) den nötigen Schub geben. Und „Grâce à Dieu“, Ozons Drama über Missbrauch durch Priester, ist sowieso gesetzt.

Unbequemer sind die Bären für Wang Jingchun und Yong Mei, die tollen Hauptdarsteller von „So Long, My Son“. Ihr Regisseur Wang Xiaoshuai schildert drei Jahrzehnte chinesischer Politik und ihre tragische Wirkung auf eine Familie. Der Film fordert nicht nur mit seiner verschachtelten Erzählung heraus, sondern erschwert den Kinos mit einer Länge von drei Stunden auch die Programmplanung. Dafür belohnt er das Publikum mit einem starken Melodram – was von Angela Schanelecs „Ich war zuhause, aber“ (Beste Regie) keiner sagen wird. Wenn Maren Eggert beim Fahrradkauf persönliche Verluste verarbeitet, verweigert sie jede Einfühlung. Selbst Kritiker, die das als große Kunst loben, entmutigen Kinobetreiber: „Damit spricht sie [Schanelec] buchstäblich nur wenige Menschen an, ihre Filme haben seit zwei Jahrzehnten kein nennenswertes Publikum außerhalb von Festivals und kleinen Kritikerkreisen gefunden“, schreibt „Spiegel Online“. Filmstart ist am 12. September. Mal sehen, wer mitstartet.

Der Berlinale-Sieger: „Synonymes“

Den Hauptpreis holt „Synonymes“. Nadav Lapids Satire schildert körperlich und zugleich verkopft die misslingende Assimilation eines Israelis in Paris: Mal memoriert er zu Reißschwenks französische Vokabeln, mal rennt er sich den Schädel an verschlossenen Türen ein oder entkleidet sich seiner Identität mitsamt der Unterhose. Hauptdarsteller Tom Mercier ist die Entdeckung dieser Berlinale; aber wie Arthaus-tauglich ist sein erster Film? Manchem dürfte der Rotwein aus dem Glas schwappen, wenn Mercier sich den Finger in den Hintern steckt und hebräische Flüche rumbrüllt. Unanständiger als die „Fack ju Göthe“-Filme ist das Bild auch nicht. Und die haben es – trotz aller Kapitalismus-Kritik der Kinobetreiber – ja auch in die hohen Hallen der Filmkunst geschafft.

