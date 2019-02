Berlin. Nicht jeder Film auf der Berlinale trifft auch den Geschmack des Publikums und der Kritiker. Im Folgenden drei Tops und Flops der diesjährigen Filmfestspiele.

Top:

„Elisa y Marcela“: Isabel Coixet ist Stammgast der Berlinale, obwohl ihre letzten Filme regelmäßig Enttäuschungen waren. Dass der erste Netflix-Film im Wettbewerb ausgerechnet von ihr kam, sah zunächst also nach besonders halbherziger Programmplanung aus. Tatsächlich wurde die lesbische Liebesgeschichte „Elisa y Marcela“ dann einer der emotionalsten Filme des Wettbewerbs, auch wenn seine Erotik für meinen Geschmack manchmal nah am Verschmockten ist. Dass Coixet sich gefangen hat, ist schön. Und dass die erbitterte Streaming-Debatte – in der Pressevorführung wurde das Netflix-Logo ausgebuht – nun doch von einem guten Film befeuert wird, macht die Sache umso interessanter. dab

„Öndög“: Die Steppe ist weit, die Sehnsucht vielleicht noch größer. Dazu herrscht die Furcht, in der unterbevölkerten Region keinen Partner zu finden. „Öndög“ – das ist das versteinerte Dino-Ei, fossiles Menetekel des möglichen Aussterbens. Wie in „Tuyas Hochzeit“, mit dem Regisseur Wang Quan’an 2007 Bärengold holte, steht eine findige mongolische Hirtin im Mittelpunkt. Die Story beginnt mit einer nackten Leiche im Steppengras und endet mit dem Thrill der Lust – in der mongolischen Dunkelheit finden sich zwei LED-Stirnlampen zum Paarungstanz. Kraftvoller Beitrag im sonst schlappen Wettbewerbsjahrgang. hinr

„Systemsprenger“: Ein junges Mädchen, das sämtliche Regeln bricht und sich nirgendwo einfügt: Regisseurin Nora Fingscheidt hat in „Systemsprenger“ ein intensiv recherchiertes und klar strukturiertes Drehbuch mit großer Sorgfalt und Fairness allen Beteiligten gegenüber umgesetzt. Ihr gelingt ein berührender Einblick in die Kinder- und Jugendfürsorge in Deutschland, mit einer herausragenden Kinderdarstellerin Helena Zengel. Trotz ernüchternder Einsichten strahlt dieser Film Mut und Zuversicht aus. Drehbuch, Regie, Hauptdarstellerin, Film – Viele Preise wären denkbar! kg





Flops

„Der Goldene Handschuh“: Gewaltorgien im Totalsuff, erbärmliche Tristesse am untersten Rand der Gesellschaft: Mit der Verfilmung von Heinz Strunks Roman „Der Goldene Handschuh“ über den Frauenmörder Fritz Honka liefert Fatih Akin eine Milieustudie über St. Pauli in den 1970er-Jahren, die nach zehn Minuten jeder verstanden hat. Danach suhlt sich der Film in abscheulichen Mordszenen, in der jämmerlichen Traurigkeit einer Absteige und in der Hilflosigkeit zweier Jugendlicher, die Elend mit Coolness verwechseln. Ein zweistündiges Martyrium für Augen und Ohren! kg

„Ich war zuhause, aber“: In der Mitte von Angela Schanelecs wortkargem Film „Ich war zuhause, aber“ kanzelt Maren Eggerts Figur Astrid einen Regisseur ab – weil er Tänzer mit echten Kranken inszeniert. Neben den Sterbenden, meint sie, wird jedes Schauspiel zur Lüge. Die These ist interessant, die unbeholfene Wut des Vortrags hat was Mitreißendes. Eigentlich sollte der Film die Zuschauer mit seinem Wahrhaftigkeitsanspruch also mitnehmen. Trotzdem erreichen mich Astrids Fahrradkauf und ihre Familienkonflikte sowie die über den ganzen Film verteilte Schultheater-Inszenierung überhaupt nicht. Ich bin der falsche Zuschauer für dieses Werk; ein ungutes Gefühl. dab

Anzeige Anzeige

„Pferde stehlen“: Vater und Sohn, Fjord und Schicksal, Norwegen und die Nazis: Der Roman, auf dem Hans Petter Molands Zweifamiliendrama basiert, soll gut sein. Der (Heimat-)Film zum Buch ist mit Motiven und Figuren überfrachtet, auch Stellan Skarsgård gelingt es nicht, die Schlagseite wenigstens darstellerisch auszugleichen. Donnergrollen, Platzregen, Wildpferderennen und Holzfällerei sind zudem keine Stimmungsgaranten. Und: Kann Natur nicht einfach mal Natur bleiben – statt nervtötend den metaphorischen Echoraum persönlicher Konflikte zu stellen? hinr