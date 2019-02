Wien. Die Sopranistin Anna Netrebko und der Tenor Yusif Eyvazov, ihr Ehemann, gehören zu den Weltstars der Klassik. Für gewöhnlich singen sie in großen Opernhäusern wie etwa in Wien oder Dresden. Im Sommer spielen sie gemeinsam Konzerte - etwa in Hamburg und in Halle in Westfalen. Bei einer Pressekonferenz in Wien stellt sich vor allem heraus: Es ist wichtig für sie, Profi zu bleiben.

Die Palais Coburg Residenz ist ein pompöser Bau inmitten Wiens. Dort haben Anna Netrebko und Yusif Eyvazov 2015 geheiratet. Der Saal, in dem sie dort Anfang Februar Journalisten zum Gespräch empfangen, hat hohe Decken und vergoldete Türrahmen, an den Wänden hängen große Gemälde. Wer erscheint, wird gebeten, sich auch den Räumlichkeiten angemessen zu kleiden. Das scheint zunächst affektiert, als sei das die vornehme Etikette der Hochkultur und ihrer vordersten Vertreter, doch eigentlich, das stellt sich bei einem Treffen mit dem Sänger-Ehepaar heraus, zeigen sich Anna Netrebko und Yusif Eyvazov ziemlich allürenfrei. "Ganz ehrlich: Ich mag es nicht, wenn uns die Leute Stars nennen", sagt Eyvazov etwa. "Denn: Ich bin kein Star. Heutzutage leben wir völlig andere Leben als zum Beispiel Enrico Caruso oder Maria Callas." Er resümiert: "Das war die Zeit der Diven und Divos."

Stattdessen sei es, so Eyvazov, viel wichtiger, gut und professionell zu sein, in dem, was sie tun. "Vielleicht bezeichnet uns jemand als Stars, aber das heißt nur, wir müssen immer weiter an uns arbeiten und uns verbessern." Professionalität ist den beiden wichtig; sie erzählen, dass sie einmal ein Orchester, dessen Namen sie nicht nennen wollen, feuern mussten, weil es die Stücke nicht gut genug gespielt hat. Teil ihres Berufs ist auch die Pressekonferenz in Wien. Noch am Tag zuvor waren sie in Paris, nach dem Aufenthalt in der österreichischen Hauptstadt geht es für sie weiter nach Dubai. Doch trotz hektischer Terminplanung ist das Paar geduldig. Die beiden lassen sich fotografieren, signieren CDs und sprechen Videobotschaften für ihre Fans ein.







2019 geben Netrebko und Eyvazov bisher drei gemeinsame Konzerte in Deutschland. Sie singen zusammen in Frankfurt, Hamburg und in Halle in Westfalen. Der Frage, welche Stücke die Zuschauer etwa im September in Halle erwarten werden, greift Yusif Eyvazov vor. "Was wollen Sie denn, was wir singen?", fragt er. Die beiden würden sich da ganz nach dem Publikum richten und seien offen für Vorschläge, ob es komplexere oder populärere Stücke sein sollen. Gemeinsam überlegen die beiden Sänger laut, ob man nicht auch Fans in den sozialen Medien fragen könnte, was sie sich wünschen. "Wir sind auf alles vorbereitet", sagt Netrebko. "Da sind wir ziemlich locker." Inzwischen ist seitens Konzertveranstalter Gerry Weber bestätigt: Unter anderem wird Anna Netrebko "O mio babbino caro" aus Giacomo Puccinis Oper "Gianni Schicchi" singen, Yusif Eyvazov "Nessun dorma" aus Puccinis Oper "Turandot". Im Duett tragen sie "Lippen schweigen" aus Franz Lehárs Operette "Die lustige Witwe" vor.



Kollegen auf der Bühne

Dass Netrebko und Eyvazov als Ehepaar zusammen in Opernhäusern und Stadien singen, hat laut der Sängerin keinen Einfluss auf ihre Arbeit. "Auf der Bühne sind wir Kollegen. Dort sind wir kein Paar. Wir singen nicht darüber, wie es ist, Ehemann und -frau zu sein." Profis eben. "Trotzdem ist er ein fantastischer Partner auf der Bühne und ich liebe es, mit ihm zu singen, weil er eine sehr starke Stimme hat." Beim Interview spielen sie sich gegenseitig die Bälle zu. Hin und wieder fallen sie sich gegenseitig ins Wort, überlassen dem anderen aber dann auch schnell das Reden. Gemeinsam haben sie im September 2017 das Album "Romanza" veröffentlicht, auf dem sie Stücke singen, die der russische Produzent Igor Krutoy für sie komponiert hat.

Wann die beiden wo auftreten werden, wissen sie bereits weit im Voraus. Anna Netrebko wird dieses Jahr unter anderem bei den Bayreuther Festspielen debütieren. "Momentan planen wir bereits für 2024", sagt Eyvazov. "Genau. Denn so arbeiten die großen Theaterhäuser, sie müssen planen. Aber es ist cool, weil das bedeutet, dass wir in Form bleiben müssen", ergänzt Netrebko. "Und wir wissen: Wir können uns zum Beispiel am 13. September 2019 nichts anderes vornehmen, weil wir da eben ein Konzert in Halle geben werden. Kurz davor hat mein Sohn Geburtstag, kurz danach habe ich Geburtstag - und dazwischen werden wir singen." Ihr Ehemann sagt: "Es ist natürlich auch etwas langweilig, das alles schon so weit vorher zu wissen. Aber das ist eben Teil des Jobs."