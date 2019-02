Berlin. Die Wettbewerbsfilme von Dieter Kosslicks letzter Berlinale hatten Premiere. War es ein guter Festivaljahrgang?

Das war’s schon wieder: Die Filme, die um die Berlinale-Bären konkurrieren, haben ihre Premiere hinter sich.

Rückzug von Zhang Yimou

Eigentlich hätte am Freitag noch der chinesische Beitrag „One Second“ laufen sollen, in dem Zhang Yimou in die Geschichte der Kulturrevolution eintaucht. Mitten im Festival wurde er allerdings zurückgezogen – ein Novum in der Berlinale-Geschichte. Wenn sich herausstellen sollte, dass staatliche Stellen dahinterstehen, wäre es der Skandal dieses Festival-Jahrgangs. Bislang ist die offizielle Version, wonach die Arbeit nicht rechtzeitig fertig wurde, allerdings nicht widerlegt.



Fatih Akin und Netflix: die Aufreger

Größtes Erregungsthema bleibt damit in Dieter Kosslicks letztem Jahr als Berlinale-Chef die Gewalt aus Fatih Akins Frauenmörder-Porträt „Der Goldene Handschuh“. Stellt der Film Vergewaltigung und Mord zu explizit dar, zu ironisch? Und ist der Regisseur ein guter Anwalt seiner Arbeit, wenn er Frauen väterlich von der Sichtung abrät? Ein Streitfall ist selbstverständlich auch Netflix wegen seiner Abneigung, Filme auf der Leinwand auszuwerten. Mit der Bären-Vergabe könnte die Debatte noch einmal an Lautstärke gewinnen: Isabel Coixets lesbische Liebesgeschichte „Elisa y Marcela“, mit der der Streamingdienst zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten ist, hat durchaus Chancen auf eine Auszeichnung – die der Verband der Filmtheater-Verband AG Kino gerade noch mit einem offenen Brief verhindern wollte.

Kinder in Not

Auch inhaltlich wäre ein Preis für die Spanierin plausibel, weil sie gelungen ein Thema bearbeitet, das zum roten Faden des Wettbewerbs wurde: belastete Kindheiten und ihr Nachbeben in der Erwachsenenwelt. Bei „Elisa y Marcela“ sind es zwei verliebte Schülerinnen, die das Spanien des späten 19. Jahrhunderts herausfordern – und als Frauen einen hohen Preis dafür zahlen. In Ozons „Grâce à Dieu“ sind es die Opfer eines pädophilen Priesters, die erst nach Jahrzehnten gegen den Missbraucher vorgehen. Der türkische Beitrag „A Tale of Three Sisters“, ebenfalls einer der starken Filme, macht deutlich, dass weibliche Selbstbestimmung auch heute keine Selbstverständlichkeit ist – zumal wenn man arm ist und in einem anatolischen Bergdorf lebt. „Piranhas“ erzählt nach einem Roman von Roberto Saviano von 15-Jährigen, die Mafia spielen und wahlweise im Gefängnis landen oder im Sarg. Und „Systemsprenger“ schildert das Scheitern der Jugendbehörden an einem gewalttätigen Mädchen, das nur eins will: Liebe.

Zwischen Nische und Publikumskino

Und filmästhetisch? Das Meisterwerk, das über das Festival hinaus ausstrahlt, hat Kosslick in seinem letzten Jahrgang nicht präsentiert. Auf der einen Seite des Spektrums zeigt diese Berlinale formal anspruchsvolle Nischenfilme: Angela Schanelecs „Ich war zuhause, aber“ beispielsweise, in dem die Protagonistin den Tod des Mannes und das zeitweise Verschwinden ihres Sohns verarbeitet, indem sie ein gebrauchtes Fahrrad anschafft. „Synonyme“ wiederum verpackt eine scheitende Assimilation in donnernde Symbolik: Am Beginn landet ein israelischer Emigrant sprichwörtlich nackt in Paris – am Ende demonstriert er sein misslingendes Ankommen, indem er wieder und wieder gegen eine verschlossene Tür rennt.

Auf der anderen Seite liefert das Festival potenzielle Publikumslieblinge. „God Exists, Her Name is Petrunya“, in dem sich eine sympathische Mazedonierin gegen Machos aus Kirche und Staat auflehnt, hat dank des Festivals die verdiente Chancen auf ein größeres Publikum – das einer Lone Scherfig ohnehin sicher wäre. Ihr Solidaritätsmärchen „The Kindness of Strangers“ hatte die Berlinale eröffnet, als verspäteter Weihnachtsfilm, der keinem wehtut – und damit auch aus der Rückschau nicht schlecht zum flauen Wettbewerb passt, der die Ära Kosslick beendet.

