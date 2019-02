Osnabrück. Es gab auch Gewinner bei den extremen politischen Spannungen in der Weimarer Republik. Das Theater blühte auf, wurde vielstimmig und erlebte einen großen Boom. Daran waren nicht zuletzt Max Reinhardt, Erwin Piscator und der junge Bertolt Brecht beteiligt, die mit Inszenierungs- und Sehgewohnheiten brachen. – Ein Beitrag zur Serie "Die wilden Zwanziger".

Der Lyriker Baal frisst, säuft, hurt in triebhafter Lebensgier und verschleißt in amoralischem Egoismus seine Mitmenschen. Ein derart grelles, materialistisches Monster, wie es der Dramatiker und Kommunist Bertolt Brecht erfunden hat, wäre auf den Theaterbühnen vor dem Ersten Weltkrieg undenkbar gewesen. Der Skandal 1923, bei der Uraufführung in Leipzig, war entsprechend groß. Brechts hemmungslos ich-süchtiger Baal darf als radikaler Gegenentwurf zu den Ordnungsregeln der wilhelminischen Gesellschaft begriffen werden, gegen die Brecht selbst revoltierte, wie nicht zuletzt sein sehr freies, aber eben doch noch chauvinistisches Liebesleben zeigt.

Fülle an Spielformen

Die Figur des Baal lässt erahnen, was die anderthalb Jahrzehnte der Weimarer Republik fast zerriss: das erbitterte Ringen von Emanzipation, Revolution und Fortschritt mit den beharrenden Kräften der Reaktion. Auf die Theater wirkten sich diese Spannungen allerdings fruchtbar aus, brachten eine Fülle von Spielformen hervor wie nie zuvor. Das Theater, wie wir es heute kennen, wurde in dieser Zeit geboren. Die Hoftheater des Adels mussten nach dem Kriegsende abdanken und gingen die Hand des Staates, der Länder oder Städte über. Die Theater boomten und wurden wichtig in der gesellschaftlichen Debatte.





Max Reinhardt prägte

Das Aufbrechen verkrusteter Herrschaftsverhältnisse und Strukturen und das Experiment lagen in der Luft. Brecht war darin nicht der Erste und Einzige in den wilden Zwanzigern. Der berühmte Regisseur Max Reinhardt etablierte damals das, was wir heute Regietheater nennen. Er wagte es, Inszenierungen von der literarischen Vorlage zu lösen, an die sich sich der Naturalismus in penibler Redlichkeit gehalten hatte. Inszenierungen schilderten nun nicht mehr nur Psychologie und Millieu. Sie durften wieder Dichtung sein mit Symbolischem und Fantastischem, Stimmungsvollem und Melodischem in Spielrhythmus und Sprache – und mit neuer Beleuchtungstechnik. Mit August Strindberg, Frank Wedekind, Oscar Wilde oder nicht zuletzt Hugo von Hoffmannsthal setzte Reinhardt Autoren durch, deren Stoffe dem Alltag des Naturalismus entrückt waren. Reinhardts Arbeiten wurden zum Kunstereignis, zum Fest, auch weil der freie Umgang mit der Vorlage, der interpretierende Zugriff des Regisseurs eine größere Rolle spielen durfte als zuvor.





Theater der Avantgarde

Mit einer solchen Ästhetik hatte das linksorientierte Avantgardetheater eines Erwin Piscator nichts im Sinn, wenig auch mit der herkömmlichen Dramenform. Piscators episches Theater, schon vor Brecht, wollte politisch aufklären. Er setzte dafür alte und neue Techniken für die Bühne ein: laufende Bänder, Drehscheiben, motorisierte Brücken, Simultanbühnen, Bildprojektionen und später Dokumentarfilme. Keiner war fürs Theater so nah am noch ganz jungen Medium Film wie er. Die "Piscator-Bühne" wurde zum Inbegriff raffinierter medialer Aufbereitung von politischen und wirtschaftlichen Analysen. So brachte er 1927 erstmals Ernst Tollers Zeitstück "Hoppla, wir leben!", die Geschichte eines revolutionärs, gefolgt von Max Brod/Hans Reimans "Die Abenteuer des braven Soldaten Schweijk" nach dem Hasek-Roman auf seine Berliner Bühne.

"Glotzt nicht so romantisch"

Bertolt Brecht würdigte Piscators Neuerungen und knüpfte daran an. Ihm war das Theater der Illusion, Identifikation und Einfühlung suspekt und wenig geeignet, um Menschen politisch zu aktivieren: für den Klassenkampf, gegen Ausbeutung und Krieg. "Glotzt nicht so romantisch": Sein derber Weckruf brachte seine Botschaft auf den Punkt. Denken sollte sein Zuschauer und nicht träumen. Sein episches Theater löst sich vom Einzelschicksal und schildert große, kollektive Zusammenhänge. Es durchbricht die Bühnenrealität, in dem es andere Aspekte und Zeitebenen der Handlung, der "Fabel" erzählt. Inszenierungen unserer Tage sind in ihrer Erzählstruktur Bert Brecht wieder auffällig nah.





Konkurrenz der Metropolen

