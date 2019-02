Zeichnungen von Andy Warhol in New York MEC öffnen

Ein Selbstporträt von Andy Warhol in der Ausstellung „By Hand“ in der New York Academy of Art. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

New York. Die Zeichnungen von Andy Warhol führten bisher ein Schattendasein. Eine Ausstellung in New York holt sie ins Licht.