Künstlergruppe zeigt in New York Puppenhaus in Lebensgröße

Das Esszimmer in einem lebensgroßen Puppenhaus: Der surreale Effekt des Raums und der Möbel entsteht durch eine Art doppelte Skalierung. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

New York. Künstler, Architekten und Designer haben gemeinsam ein Puppenhaus in Lebensgröße entstehen lassen. Zu sehen ist in einer New Yorker Ausstellung. Wer durch die Räume läuft, erlebt surreale Effekte.