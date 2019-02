Berlin. Auf der offiziellen Homepage der Ärzte werden momentan ein Rätsel und ein Countdown angezeigt. Nach dem Eintippen des ersten Buchstabens folgt ein Lied-Schnipsel, der mit den Worten "manchmal ist es einfach Zeit zu gehen" beginnt. Fans fragen sich nun: Steht der Abschied der selbsternannten "Besten Band der Welt" bevor?

Öffnet man dieser Tage die offizielle Homepage der Ärzte, wird ein kryptischer Countdown angezeigt. Darunter ein Bilderrätsel, das aus insgesamt acht Buchstaben besteht. Tippt man zuerst ein A ein, folgt ein 50-Sekunden-Liedschnipsel. Fans fragen sich nun, ob das den "Abschied" der Band bedeuten könnte. Schließlich besteht auch eben dieses Wort aus acht Buchstaben und beginnt mit einem A – außerdem sind das die Worte, die im Liedschnipsel zu hören sind:

"Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen, doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen und traurig fragst du mich: Ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern, du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand."

Es würde aber auch zum Humor der Band passen, wenn sie lediglich Verwirrung stiften wollen und eine mögliche Trennung noch in weiter Ferne liegt.

Veröffentlichen Die Ärzte eine Single oder ein Album?

Eine andere Option, die in den sozialen Medien diskutiert wird, wäre eine mögliche neue Single oder ein neues Album. Ihr letztes reguläres Album "auch" veröffentlichte die selbsternannte "beste Band der Welt" 2012, danach gab es nur noch den Live-Mitschnitt "Die Nacht der Dämonen" (2013) und im vergangenen Dezember die Kompilation "Seitenhirsch": Eine Gesamtausgabe sämtlicher veröffentlichter sowie eines unveröffentlichten Ärzte-Albums, die aus insgesamt 33 CDs und elf Büchern besteht.

Am 8. Februar erscheint mit "They've Given Me Schrott!" eine weitere Kompilation, mit den bisher nur in der "Seitenhirsch"-Box veröffentlichten Outtakes.

Vieles würde für ein neues Album sprechen: Als das Schweizer "St. Gallen Open Air" Die Ärzte Ende 2018 als Headliner ankündigte, war gleichzeitig von einem neuen Album die Rede. Kurz darauf wurde der Post geändert.

Zudem hat Ärzte-Schlagzeuger Bela B Felsenheimer in diesem Jahr seinen Job beim Berliner Radio Sender "radioeins" an den Nagel gehängt, wo er seit 2017 im Wechsel mit anderen Musikern "Die Sendung" moderierte. Die Begründung: Er habe keine Zeit mehr dafür.

Festival-Headliner und "Miles & More"-Tour

Außerdem ist die Band in diesem Jahr nach langer Zeit wieder auf Tour. Sie sind einer der Headliner von "Rock am Ring" und "Rock im Park", zudem spielen sie im Rahmen ihrer ausverkauften "Miles & More"-Tour einige Clubs im benachbarten Ausland.

Dem "Musikexpress" verriet Bela B im Interview zum "Seitenhirsch" zudem, dass die Band an neuen Songs arbeite. Im Gespräch über die anstehenden Festivals sagte er: "Wir werden uns noch in diesem Jahr zusammensetzen und uns schon mal über eine Setlist Gedanken machen. Bei uns gibt es natürlich auch den Wunsch, was Neues zu spielen und nicht nur eine Werkschau zum Besten zu geben, das ist schließlich kein Comeback, sondern die Rückkehr nach einer zugegeben langen Pause. Wir haben alle drei massiv Bock, das wird man dann an der Setlist und der Show schon merken."

Und am 24. Dezember 2018 postete Farin Urlaub Weihnachtsgrüße in das Gästebuch seiner eigenen Homepage. Unter anderem schrieb er: "Das nächste Jahr wird spannend, soviel steht schon mal fest. Ich freu mich drauf!"

Alle 24 Stunden ein neuer Buchstabe

Was letztlich des Rätsels Lösung ist, wird sich vielleicht schon bald herausstellen. Alle 24 Stunden wird ein neuer Buchstabe zum Quiz auf der Ärzte-Homepage freigegeben.



