View this post on Instagram

Wir trauern um unsere Autorin Rosamunde Pilcher, die in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 94 Jahren verstorben ist. . Ihre Romane und nicht zuletzt die berühmten Verfilmungen im #ZDF machten sie zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Autorinnen der Gegenwart. . Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr hat Rosamunde Pilcher geschrieben. Doch erst mit 63 Jahren ist ihr mit der Veröffentlichung des Romans «Die Muschelsucher», der 1990 auf Deutsch erschien, der schriftstellerische Durchbruch gelungen. Der Roman, der weltweit zum Bestseller wurde, erzählt die Geschichte einer Frau, die auf ihre unkonventionelle Kindheit in Cornwall zurückblickt. . Es folgten zahlreiche Romane und Erzählbände, unter anderem «September», «Karussell der Liebe» und «Wechselspiel der Liebe», die allesamt zu Bestsellern avancierten. Ihr letzter Roman «Wintersonne» erschien 2000. Insgesamt wurden im deutschsprachigen Raum über 15 Millionen ihrer Bücher verkauft. Ihre Romane, Erzählungen und Stoffe wurden zahlreich verfilmt; das ZDF hat seit 1989 über 100 Filme gedreht. . Am 7. Februar 2019 ist Rosamunde Pilcher im Kreis ihrer Familie gestorben. . Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. . . . . . . . #RosamundePilcher #Pilcher #DerMuschelsucher #Cornwall #rowohlt #rowohltverlag

Anzeige Anzeige

A post shared by Rowohlt Verlag (@rowohltverlag) on Feb 7, 2019 at 7:45am PST