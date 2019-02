Als der Autor von "1984" die englische Küche verteidigte

Osnabrück. George Orwell hat nicht nur "1984" geschrieben, sondern in einem Essay auch die englische Küche verteidigt. Gourmets mögen das irrelevant finden. Die späte Publikation der Schrift bringt uns dafür nicht nur Orwell, sondern die Briten selbst endlich wieder näher.

Das Erlebnis englischer Küche appelliert an die menschliche Leidensfähigkeit – zumindest aus der Sicht der Nouvelle Cuisine. Briten selbst stehen zu ihrem Geschmack und verteidigen, was Gourmets gerade noch als Stoff für süffisante Witzchen durchgehen lassen. George Orwell focht das nicht an. Mit seiner „Defence of English Cooking“ mochte er kulinarisch fehlgehen. Mit seiner Schrift gab er dafür britischer Unerschütterlichkeit das schönste Beispiel. Seltsam, dass der British Council das nicht erkannte und lieber sein Marmeladenrezept bemäkelte. Hier weiterlesen: Chinas Überwachung effizienter als George Orwells "1984"?

In britischer Skurrilität wohnt eine gute Portion Lebensweisheit. Eine davon lautet: Nur mit der gehörigen Distanz zu den eigenen Fehlern und Sonderbarkeiten ist ausbalancierte Lebensführung überhaupt möglich. Die Fachleute vom British Council haben sich daran spät, aber doch noch erinnert. Ihre Wiedergutmachung für Orwell verdient deshalb höchstes Lob. Hier weiterlesen: Der British Council entschuldigt sich bei George Orwell - für die Ablehnung eines Essays.

Als Schachzug auf einem Seitenareal der Kochkunst wird die Maßgabe des British Council die Koordinaten guten Geschmacks wohl nicht verschieben. Dafür rückt sie andere Maßstäbe zurecht. Die Kulturförderer demonstrieren mit ihrer souveränen Entschuldigung noble Selbstironie. Daran erkennen wir den zuletzt schmerzlich vermissten Geist der Briten endlich wieder. Wollten die Briten nur von ihrem Brexit lassen – wir würden ein Toast mit Orangenmarmelade essen und noch fleißiger George Orwell lesen.

