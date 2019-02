Deutsch-dänische Beziehung zeigt, dass Miteinander besser als Gegeneinander ist

Osnabrück. Dass Dänemark die Grenzbeziehung mit Deutschland dafür nominiert, in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen zu werden, ist richtig. Denn die Beziehung der beiden Länder zeigt, dass ein Miteinander grundsätzlich besser als ein Gegeneinander ist. Dennoch ist dies durch den Rechtsruck in der dänischen Politik in Gefahr. Ein Kommentar.

Dänemark möchte, dass die Grenzbeziehung mit Deutschland in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Denn: Das Zusammenleben deutscher und dänischer Minderheiten in beiden Ländern ist ein vorbildliches Sinnbild für friedliche Koexistenz zweier Nationalitäten, die aufeinander Acht geben. In Deutschland werden dänischsprachige Schulen gefördert, Tageszeitungen werden in den Grenzgebieten auf beiden Seiten zweisprachig produziert. Die Vertretung der dänischen Minderheit im schleswig-holsteinischen Landtag ist von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.

Die deutsch-dänische Beziehung ist grundsätzlich ein gutes Beispiel dafür, dass ein Miteinander immer besser als ein Gegeneinander ist. Trotzdem gerät gerade dies in Dänemark durch einen politischen Rechtsruck in Gefahr. Die aktuelle Regierung steht für eine strenge Asylpolitik. Im November wurden die Grenzkontrollen wegen Terrorbedrohung erneut um sechs Monate verlängert, zudem ist – wegen der afrikanischen Schweinepest – ein 67 Kilometer langer Zaun an der Grenze in Arbeit. Dies wirft einen Schatten auf die Toleranz, die mit der Aufnahme in die Unesco-Liste gefeiert werden soll.