Der 1920 aufgestellte Grenzstein mit der Nummer 1 ist am deutsch-dänischen Grenzübergang Schusterkate in Wassersleben bei Flensburg (Schleswig-Holstein) zu sehen. Dänemark wünscht sich, dass das Zusammenleben von Dänen und Deutschen in der Grenzregion in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kopenhagen/Kiel. Dänemark wünscht sich, dass das Zusammenleben von Dänen und Deutschen in der Grenzregion in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Kulturministerin Mette Bock kündigte am Dienstag an, das deutsch-dänische Grenzgebiet als Modell friedlicher Koexistenz für die Liste der Kulturorganisation der Vereinten Nationen zu nominieren.