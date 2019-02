Wuppertal. Sie hat mit Masken und Rollen gespielt, und das lange vor Madonna oder Lady Gaga: Die Dichterin Else Lasker-Schüler war lange als Bürgerschreck rubriziert. Zu ihrem 150. Geburtstag wird sie als Gründerin der modernen Performancekunst endlich ganz neu entdeckt.

Was ist da los, um Mitternacht, auf dem Altstädter Ring? Eine "abenteuerlich gekleidete Dame" singt "unzusammenhängende Worte gegen das Firmament". "Nächtliche Passanten" bleiben stehen, ein Gendarm schreitet ein. Was die Prager Zeitung "Bohemia" 1914 in aufgeregten Worten berichtet, klingt nach öffentlichem Ärgernis. Und nach Else Lasker-Schüler. Die Künstlerin ist immer gut für Skandal und Tumult, nennt sich "Prinz Jussuf" oder "Liebling des Pharaos", zeichnet hinreißend, schreibt Gedichte, die süchtig machen. Ihre öffentlichen Auftritte in orientalischem Gewand machen die Exzentrikerin zum Hingucker. Mehrfach wird sie als Ruhestörerin von der Straße weg verhaftet.

"Ihr Werk ist zeitlos"

150 Jahre nach ihrer Geburt ist es um die Dichterin und Zeichnerin kein bisschen ruhig geworden. Hajo Jahn, Vorsitzender der Else Lasker-Schüler-Gesellschaft, nennt ihr Werk "zeitlos", Jürgen Kaumkötter vom Zentrum für verfolgte Künste in Solingen attestiert der Dichterin "ungebrochene Wirkung". Und Lasker-Schülers Geburtsstadt Wuppertal fährt groß auf. Zum Jahrestag am 11. Februar 2019 läuft unter dem Titel "Meinwärts" das Jubiläumsprogramm an. Rapper interpretieren Gedichte von Else Lasker-Schüler neu. Es gibt ein Literaturfestival, Kunstprojekte, eine Ringvorlesung der Bergischen Universität. Lasker-Schülers sozialkritisches Drama "Die Wupper" kommt wieder auf die Bühne.

Eva und Adele sind ihre Fans

Ist das zu viel Aufwand für eine Dichterin, die heute eine zwar eingeschworene, aber eher kleine Leserschaft hat? Nein. Eva und Adele, die schrillen Berliner Performer, springen ihrem großen Vorbild bei. "Wir sind große Fans ihrer Prosa, ihres Mutes, ihrer Darstellung als Künstlerin", sagt das das Künstlerduo, das in der Kunstwelt mit kahl rasierten Köpfen, grell geschminkt und in rosa Damenkostümen erscheint. Eva und Adele loben Lasker-Schüler dafür, dass sie "ein Glöckchenband um den Fuß getragen" und ihr "Außenseitertum in einer angepassten Gesellschaft mit Stolz vorgeführt hat". Bettina Paust vom Wuppertaler Kulturbüro resümiert nüchterner: "Else Lasker-Schüler war eine der ersten Performerinnen und eine Vorläuferin der Fluxuskunst".

Lady Gaga und Yoko Ono



Als schrille Nonkonformistin mit Faible für erfundene Identitäten darf Else Lasker-Schüler heute als Vorläuferin von Künstlerinnen wie Yoko Ono, Madonna oder Lady Gaga gesehen werden. Herkommen, soziale Schicht, Ehe, überhaupt Konventionen - Else Lasker-Schüler, Tochter eines jüdischen Bankiers wirft all das ab. "Die Ehe war ihr zu eng. Erst in der Kunst hat sie aufgeatmet", sagt Kuratorin Antje Birthälmer vom Von-der-Heydt-Museum, die für den Herbst eine Ausstellung mit Zeichnungen der Künstlerin vorbereitet. Lasker-Schüler brilliert als Multitalent, das in süffigen Versen den Liebsten besingt und mit fantasievollen Zeichnungen ihre Freundschaft mit Künstlern wie Franz Marc feiert.

"Süßer Lamasohn"

Sie habe berühmte Namen der Kunstgeschichte wie "Der blaue Reiter" oder den Titel der Avantgardezeitschrift "Der Sturm" erfunden, macht Hajo Jahn auf den Ausnahmerang der Künstlerin aufmerksam. Der wird ihre Geburtsstadt Wuppertal schnell zu klein. Sie geht nach Berlin, zieht durch die Cafés, ist mit Künstlern wie Oskar Kokoschka, George Grosz oder eben Franz Marc per Du. Der Dichter Gottfried Benn feiert Lasker-Schüler als größte Lyrikerin deutscher Sprache. "Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron, / Wie lange küßt dein Mund den meinen wohl": Mit Versen wie diesen aus ihrem berühmten Gedicht "Ein alter Tibetteppich" wirft sie ihren Zauberschleier aus süffig süßen Worten über die profane Welt.

Drama "Die Wupper"

Als geniale Netzwerkerin und verführerisches Gesamtkunstwerk wandelt Else Lasker-Schüler durch ihre Zeit. Der Erste Weltkrieg bricht ihre hohe Stimmung. Der Maler Franz Marc, den sie in ihrem Märchenroman "Malik" feiert, verliert ebenso wie viele andere Künstler in den Kämpfen sein Leben. "Unter dem Eindruck des Krieges wird Else Lasker-Schüler politischer", sagt Antje Birthälmer. Schon 1909 lässt sie in "Die Wupper" soziale Klassen aufeinanderprallen, bringt sexuelle Gewalt auf die Bühne. Liebesromane wie "Mein Herz" von 1912 oder das Buch für den Dichterfreund Peter Hille stehen dazu in scharfem Kontrast.

Als Jüdin angegriffen

Else Lasker-Schüler selbst wird angegangen, nicht als selbst ernannter "Prinz Jussuf", der mit schrillem Kostüm die Spießer ärgert, sondern als Jüdin, die antisemitische Ausfälle ertragen muss. 1933 prügeln Nazis auf offener Straße die Dichterin, die umgehend in die Schweiz auswandert. "Im Exil führte sie ein prekäres Leben, ihr Grab in Jerusalem wurde zunächst während des Sechs-Tage-Krieges zerstört" wirft Jürgen Kaumkötter ein scharfes Schlaglicht auf das Exil der Künstlerin, die sich selbst in einem Gedicht "Die Verscheuchte" nennt. Ihre letzte Gedichtsammlung "Mein blaues Klavier" erscheint in einer Auflage von gerade einmal 330 Exemplaren. 1945 stirbt Else Lasker-Schüler verarmt in Palästina.

Das Leben als Wagnis

Mehrheiten waren der Künstlerin niemals sicher. "Else Lasker-Schüler polarisiert noch heute", findet Hajo Jahn. Aber ihren Rang bezweifelt niemand mehr. Warum? Weil ihr Leben und ihr Werk Anknüpfungspunkte für das heutige Lebensgefühl bieten. Bettina Paust vom Kulturbüro lobt Lasker-Schüler als Netzwerkerin im Geflecht künstlerischer Medien, Kuratorin Antje Birthälmer betont ihre Rolle als selbstbewusste Frau. Und Hajo Jahn sieht ihr Leben als Mahnung in einer Zeit, in der Fremdenfeindlichkeit und Gewalt wieder Konjunktur haben. Aber keines dieser Prädikate holt sie ein. Else Lasker-Schüler schillert, heute wie damals. Und sie hat das Leben als Genuss und Wagnis immer neu entdeckt: "Komm zu mir in der Nacht auf / Siebensternenschuhen / In Liebe eingehüllt spät in / mein Zelt (...) Wie wollen wie zwei seltene / Tiere liebesruhen / Im hohen Rohre hinter dieser Welt".









