Berlin. Am 7. Februar beginnt die 69. Berlinale. Was läuft? Wer kommt? Wie ist der Frauenanteil und was sagt das Festival zu Netflix? Ein Überblick.

400 Filme in elf Tagen im Zeichen des Kinos. Am 7. Februar beginnt die letzte Berlinale unter Festival-Chef Dieter Kosslick. Was muss man wissen? Eine Faktensammlung:

Der Wettbewerb: 23 Filme zeigt die Berlinale in der Hauptsektion, davon sechs außer Konkurrenz. Den Eröffnungsfilm liefert Lone Scherfig („Italienisch für Anfänger“): In ihrem Großstadt-Drama „The Kindness of Strangers“ flieht eine Mutter vor dem gewalttätigen Ehemann nach New York. Fatih Akin kehrt nach Jahren in Cannes und Venedig zurück nach Berlin und erzählt in „Der Goldene Handschuh“ die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka. Weitere deutsche Beiträge sind Angela Schanelecs Mutter-Kind-Drama „Ich war zuhause, aber“ und Nora Fingscheidts Debüt „Systemsprenger“, das von einer verhaltensauffälligen Neunjährigen erzählt. François Ozon widmet sich in „Grâce à Dieu“ dem katholischen Missbrauchsskandal, Zhang Yimou der chinesischen Kulturrevolution. Ein weiterer Regieanfänger ist Wagner Moura; der Star der Netflix-Serie „Narcos“ porträtiert einen brasilianischen Revolutionär: „Marighella“.



Wer kommt? Festivals feilschen bis zuletzt um Stars auf dem roten Teppich. Juliette Binoche muss kommen; sie leitet die Jury, zu der auch Sandra Hüller gehört. Charlotte Rampling ist ebenfalls sicher dabei; sie kriegt den Goldenen Ehrenbären und wird mit einer eigenen Reihe geehrt. Zugesagt haben außerdem Christian Bale, der in „Vice“ als US-Vize Cheney zu sehen ist. Diane Kruger und Martin Freeman stellen ihren Mossad-Thriller „Die Agentin“ vor, Catherine Deneuve kommt als Star von André Techinés Großmutter-Enkel-Geschichte „L’Adieu à la Nuit“. Stellan Skarsgård präsentiert das Drama „Out Stealing Horses“. Die 90-jährige Nouvelle-Vague-Legende Agnès Varda zeigt einen Film über sich selbst. Als „Special“ laufen außerdem Dokus über Stars, die ebenfalls anreisen: Mario Adorf, der Fotograf Peter Lindbergh, die Toten Hosen.

Abschied vom Chef: Zum 18. und letzten Mal leitet Dieter Kosslick die Berlinale; mit ihm endet das Konstrukt eines Direktors, der künstlerische Leitung und Geschäftsführung in einer Person vereint. Ab dem kommenden Jahr liegen die Aufgaben – so wie in Cannes und Venedig – in den Händen einer Doppelspitze. Carlo Chatrian, zuletzt künstlerischer Leiter in Locarno, verantwortet dann das Programm; Mariette Rissenbeek, als German-Films-Chefin bislang oberste Lobbyistin des deutschen Kinos, wird geschäftsführende Leiterin.

Die Netflix-Debatte: Cannes hat den Streamingdienst, der seine Filme nicht im Kino auswerten will, vom Wettbewerb ausgeschlossen. Venedig umarmte ihn, sicherte sich damit Filme von Paul Greengrass, den Coens und Alfonso Cuarón – der mit „Roma“ den Hauptpreis holte und nun als Favorit in die Oscar-Nacht geht. Mit Isabel Coixets lesbischen Drama „Elisa y Marcela“ läuft zum ersten Mal auch im Berlinale-Wettbewerb ein Netflix-Film – der zumindest in Spanien einen Leinwandstart kriegen soll. Die Tür ist geöffnet, um die Kernfrage werden Kosslicks Nachfolger noch ringen: Wie geht das Festival damit um, dass ein zentraler Produzent gegen die Leinwand arbeitet?

Männer und Frauen: Hinter sieben der 17 Filme im Rennen um den Goldenen Bären steht eine Regisseurin: 41 Prozent. Ein Rekord, auf den Kosslick – einst Sprecher der Hamburger Gleichstellungsstelle – hinarbeiten musste. 2005 hatte er keine Regisseurin in den Wettbewerb geladen, in vier weiteren Jahrgängen nur eine einzige. Wie wichtig das Geschlechterverhältnis inzwischen ist, belegen volle neun Seiten Statistik in der Pressemappe: In 17 Jahren Kosslick haben vier Frauen den Goldenen Bären gewonnen (23,5 Prozent der Preisträger), in über vier Jahrzehnten davor waren es nur zwei (4,4 Prozent). Die 400 Filmen des aktuellen Jahrgangs stammen zu 45 Prozent von Regisseurinnen – wozu auch eine Retrospektive über Filmemacherinnen beiträgt. Und das Festivalteam? In der Leitungsebene liegt der Frauenanteil bei über 60 Prozent, in Auswahlgremien und Jurys sogar bei über 80.

Berlinale in Zahlen: Von 7861 eingereichten Filmen zeigt die Berlinale genau 400. Ein Drittel davon sind Kurzfilme unter 45 Minuten; auch der Anteil der Dokumentationen beträgt etwa ein Drittel. Insgesamt hat das Festival 973 Vorführungen programmiert. Zu den 74 Ländern, die zum Programm beitragen, zählen vergleichsweise unbekannte Filmnationen wie Bhutan und Lesotho. 109 Filme sind deutsche Produktionen. Das Jahresbudget der Berlinale beträgt 26 Millionen Euro; 8,2 Millionen kommen von Kulturstaatsministerin Grütters, den Rest erwirtschaftet das Festival selbst – weshalb in diesem Jahr die Tickets einen Euro teurer sind (regulär 13 Euro, 16 Euro im Wettbewerb, fünf im Jugendprogramm). Im vergangenen Jahr zählte das Festival 489.791 Kinobesuche, 332.403 verkaufte Karten, 18.080 Fachbesucher und zusätzlich 3.688 Journalisten.

